Swayman pourrait débuter dans le but des Bruins lors du premier match de la saison contre les Panthers

Qu’il commence mardi ou non, on comptera sur Swayman pour être clairement le gardien numéro un des Bruins pour la première fois de sa carrière dans la LNH. Au cours de chacune des deux dernières saisons, il a partagé son temps avec Linus Ullmark, qui a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa en juin, laissant Swayman comme titulaire à temps plein.

Une fois qu’ils l’ont signé, bien sûr.

Pour célébrer cette signature, à la fin de la séquence des Bruins lundi, les joueurs sur la glace ont commencé à taper sur leurs bâtons. Swayman savait ce qu’on attendait de lui.

Au son des battements rythmés des bâtons de hockey sur la glace, Swayman a effectué un tour complet autour de la piste au centre d’entraînement des Panthers. Non seulement c’était « le tour le plus rapide que j’ai jamais réalisé », comme l’a dit Swayman, mais c’était un retour officiel pour le gardien de but.

Ce n’était qu’une des façons dont Swayman a déclaré qu’il avait été « accueilli à bras ouverts » par ses coéquipiers. Ils étaient restés en contact étroit avec lui pendant les négociations contractuelles, Swayman recevant 2 à 3 appels par jour de membres des Bruins.

Son entraîneur a également apprécié son retour.

«C’était génial; il a tellement d’énergie », a déclaré Montgomery. «Je pensais que cela élevait la pratique. Je pensais qu’il avait l’air vif.

On ne sait pas si le potentiel de départ de Swayman était un peu de jeu contre les Panthers, qui sont rapidement devenus un rival majeur et sont les champions en titre de la Coupe Stanley, ou si Swayman a une chance réaliste de jouer mardi. Quoi qu’il en soit, les Bruins sont prêts pour ses débuts, quand cela arrivera.

« C’est bien de le retrouver », a déclaré l’attaquant David Pastrnak. « Je suis sûr que ce n’était pas un processus facile car il a manqué autant de choses, donc c’est bien de le retrouver. »

Swayman était tout sourire lundi, le soulagement palpable – d’avoir la certitude, d’avoir fait son retour sur la glace avec ses coéquipiers.

« C’est une bouffée d’air frais », a déclaré Swayman. « Et je vous dis quoi, c’est une chose incroyable de comprendre combien de personnes feraient n’importe quoi pour être dans la position où je suis. Je ne prends pas cela à la légère. Je le célèbre tous les jours. J’ai l’impression d’être l’humain le plus chanceux du monde. Et encore une fois, dans la position où je me trouve, la gratitude afflue de partout.

« Je sais exactement quel genre de confiance ils ont en moi et les attentes qu’ils ont à mon égard. J’ai les mêmes attentes, sinon plus, envers moi-même : performer et faire savoir à tout le monde qu’ils ont pris la bonne décision.

Pastrnak a déclaré qu’il n’avait découvert que Swayman avait signé que lorsque l’équipe était dans le bus en direction de l’aéroport dimanche après-midi. Mais lui, comme le reste des Bruins, était heureux de le voir dans l’avion, heureux de le voir à l’entraînement lundi, heureux de lui faire faire ce tour.

« Il est assez rapide pour un gardien de but, a déclaré Pastrnak. « Je suis impressionné. »

Le correspondant indépendant de NHL.com, George Richards, a contribué à ce rapport.