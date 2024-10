Swayman et son agent « déçus », disent que les Bruins n’ont jamais offert 64 millions de dollars

Le différend contractuel entre les Bruins de Boston et l’agent libre avec restriction Jeremy Swayman a atteint un nouveau niveau de controverse lundi alors que l’agent du gardien de but a catégoriquement repoussé ce que l’équipe prétendait lui avoir offert.

Swayman, 25 ans, a choisi de ne pas participer au camp d’entraînement des Bruins sans un nouveau contrat. L’entraîneur Jim Montgomery a déclaré que le gardien Joonas Korpisalo devrait débuter le match d’ouverture de la saison des Bruins le 8 octobre contre les Panthers de la Floride.

Lors d’une conférence de presse pré-saison lundi à Boston, le président de l’équipe, Cam Neely, a déclaré qu’il croyait que Swayman voulait jouer à Boston, mais qu’il était « malheureux » qu’un accord ne soit pas encore conclu.

« Je ne veux pas entrer dans les détails de sa demande », a-t-il déclaré, « mais je sais que j’ai 64 millions de raisons pour lesquelles je jouerais en ce moment. »

L’agent de Swayman, Lewis Gross, a riposté aux Bruins lundi soir, contestant ces numéros de contrat tout en exprimant sa déception face à l’équipe qui en discutait.

« Normalement, je ne publie pas de déclarations ni ne discute de négociations à travers les médias », a déclaré Gross dans un communiqué sur Instagram. « Cependant, dans cette affaire, je sens que je dois défendre mon client. Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, 64 millions de dollars ont été évoqués. C’était la première fois que ce chiffre était discuté dans nos négociations. Avant la conférence de presse, aucune offre n’avait été faite pour atteindre ce niveau. »

« Nous sommes extrêmement déçus. Ce n’était pas juste envers Jeremy », a poursuivi Gross. « Nous prendrons quelques jours pour discuter de la direction que nous prendrons à partir d’ici. »

Les Bruins ont « respectueusement ignoré » les commentaires de Gross lorsqu’ils ont été contactés par Kristen Shilton d’ESPN.

Neely a exprimé sa surprise quant au prix demandé par Swayman, affirmant qu’il croyait que Swayman voulait réinitialiser le marché des gardiens de but avec son contrat.

« Ce qu’est sa demande et ce que nous pensons être son groupe de compétition sont deux choses différentes », a déclaré Neely.

Swayman devrait être le principal gardien de but partant des Bruins après avoir échangé le gardien Linus Ullmark aux Sénateurs d’Ottawa pendant l’intersaison. Ce duo a été le meilleur tandem de la LNH au cours des trois dernières saisons, aidant les Bruins à atteindre la moyenne de buts alloués la plus basse (2,49) au cours de cette période. Mais le directeur général Don Sweeney a déclaré que le duo devait être séparé en raison de problèmes de plafond salarial et de temps de jeu.

« Nous avons pris la décision de tracer une voie. Les deux gardiens de but ont demandé à jouer 55 matchs. Ce n’est pas possible si vous jouez dans la même équipe », a déclaré Sweeney à propos de l’échange d’Ullmark, qui a amené Korpisalo à Boston. « Nous avons décidé de prendre une décision. Nous étions à l’aise avec Jeremy. Nous savions quel serait le retour probable de Linus. »

Sweeney a été critiqué pour ne pas avoir engagé Swayman dans un nouvel accord avant de négocier Ullmark, ce qui a eu un impact sur l’effet de levier de l’équipe. Le directeur général a déclaré que l’échange et la négociation « ne sont pas liés », mais a refusé de préciser où en étaient les négociations avec Swayman au moment de l’échange d’Ullmark.

« Je ne regrette pas du tout cette décision, en ce qui concerne la décision que nous avons prise d’aller de l’avant et d’attaquer certains des domaines dont nous pourrions bénéficier sur le marché des joueurs autonomes », a déclaré Sweeney.

Swayman entame sa cinquième saison dans la LNH. Il a une fiche de 79-33-15, avec un pourcentage d’arrêts de .919 et une moyenne de buts alloués de 2,34.

Swayman a gagné 3,475 millions de dollars sur un contrat d’un an la saison dernière, qui a été accordé par arbitrage. Il a choisi de ne pas demander d’arbitrage cette intersaison et les Bruins ont refusé de soumettre Swayman à l’arbitrage, laissant son prochain contrat être décidé dans le cadre de négociations entre Sweeney et Gross.

Il y a eu des rapports selon lesquels les Bruins auraient offert à Swayman un contrat de huit ans, la durée maximale autorisée par la LNH. Il y a également eu des rapports selon lesquels le camp de Swayman rechercherait plus de 9,5 millions de dollars en valeur annuelle moyenne sur son prochain contrat. Cela le placerait à égalité avec Andrei Vasilevskiy de Tampa au troisième rang des gardiens de but de la LNH, derrière Carey Price de Montréal (10,5 millions de dollars) et Sergei Bobrovsky de Floride (10 millions de dollars).

Sweeney a déclaré plus tôt au camp d’entraînement des Bruins qu’il s’attendait à ce que Swayman rejoigne l’équipe avant le 1er décembre, date limite pour que le contrat soit valide pour cette saison.