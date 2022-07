Swayamvar : Mika Di Vohti – Mika Singh choisit Akanksha Puri comme future épouse ; Vérifiez les photos de mehendi et de sangeet

Mika Singh a choisi sa fiancée ! Et ce n’est autre que son meilleur ami depuis des années, Akanksha Puri. Oui, tu l’as bien lu. Battement d’Akanksha Puri Prantika Das et Neet Mahal pour gagner le cœur de Mika. Les concurrents arboraient des looks de mariée. Akanksha Puri portait un choli lehenga rose, Neet Mahal portait un lehenga multicolore tandis que Pranati Das était vu dans un choli lehenga rouge, paré comme une mariée bengali. Celui qui a conquis le cœur de Mika Singh était Akanksha Puri, qu’il connaît depuis des années.

Mika choisit Akanksha Puri comme future épouse

Avant que la grande décision ne soit prise, les trois finalistes ont eu leurs cérémonies Mehendi et Sangeet. Mika a remercié les trois beautés – Akanksha Puri, Prantika Das et Neet Mahal pour avoir atteint le top 3. Il a qualifié le voyage de très difficile et les a félicitées pour leur patience. Mika les a remerciés de l’avoir comblé de tant d’amour et a dit que peu importe qui il choisit, il souhaite rester ami avec les autres filles pour sa vie. Mika Singh a ensuite chanté Kabhi Kabhi Mere Dil Mein et nous voyons des flashbacks de Mika passant du temps avec Akanksha, Prantika et Neet. Après avoir eu une conversation de cœur à cœur avec chacun d’eux, Mika choisit Akanksha comme sa future épouse.

Photos d’Akanksha Puri Haldi et Mehendi

Akanksha a déposé des photos de sa soirée Mehendi et Haldi il y a quelques heures. Pour son Sangeet, Akanksha portait un lehenga noir et fortement brodé. Lors de sa soirée Sangeet, Akanksha Puri et Mika Singh ont dansé ensemble sur scène aux côtés de Guru Randhawa et d’autres invités. Pour son Haldi, Akanksha portait un choli lehenga jaune pâle et des ornements floraux. Elle a également partagé des bobines de ses cérémonies Mehendi et haldi, consultez-les ici :

Mika Singh et Akanksha Puri sont amis depuis longtemps. Ils partagent une amitié qui dure depuis plus d’une décennie. Avant de déclarer Akanksha comme sa future épouse, Mika Singh a déclaré qu’il voudrait que sa mariée soit d’abord son amie et reste son amie toute la vie. Mika a partagé qu’il était très confus entre Neet et Akanksha en choisissant son Vohti.

Félicitations à Mika Singh et Akanksha Puri alors qu’ils se lancent dans un nouveau voyage après Swayamvar – Mika Di Vohti.