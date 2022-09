Swara Bhasker se compare à Sima Taparia de Indian Matchmaking – Voici pourquoi [Watch Video]

Swara Bhasker est actuellement occupée à recueillir des éloges pour sa performance dans le film Jahaan Chaar Yaar qui est sorti le 16 septembre 2022. Le film met également en vedette Pooja Chopra, Meher Vij et Shikha Talsania dans les rôles principaux, et il tourne autour de quatre amis qui vont pour des vacances à Goa. Récemment, dans une interview, lorsqu’elle a été interrogée sur un souvenir de Goa, elle a révélé qu’elle s’y était rendue pour le mariage de son cousin qui se mariait avec son amie. Elle a ensuite dit en plaisantant qu’elle était la tante Sima de Indian Matchmaking pour eux. Regardez la vidéo pour en savoir plus