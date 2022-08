Swara Bhasker répond à un troll qui a dit que le théâtre serait un “endroit tranquille pour dormir” pendant son film

L’actrice Swara Bhasker a riposté à un troll à propos de son prochain film, Jahaan Chaar Yaar. S’adressant à Twitter, Swara a partagé un tweet sur le film. L’utilisateur de Twitter Amit Kumar a ensuite répondu à son tweet et a écrit: “J’attends avec impatience que le film sorte en salles.” En lui répondant, Swara a commenté: “Merci.” Tout allait bien jusqu’à ce que le troll décide de lui faire une remarque méchante. Dans un tweet, la personne a répondu : “De rien, en fait des travaux de construction sont en cours dans mon appartement donc pas en mesure de trouver un endroit tranquille pour dormir, quoi de plus calme que le théâtre pendant votre film !”

De rien, en fait des travaux sont en cours dans mon appartement donc pas en mesure de trouver un endroit tranquille pour dormir, quoi de plus calme que du théâtre pendant votre film ! https://t.co/NzBzAThQyf – Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) 4 août 2022

C’est alors que Swara a décidé de le scolariser en écrivant : « Haha ! Heureux de vous avoir donné une chance de décrocher votre blague très pratiquée et répétée. Maintenant, va montrer à tes copains que j’ai répondu. La personne a répondu: “Haha, tu n’es pas une célébrité dont on peut se vanter, et je n’aime pas non plus danser devant d’autres personnes.” Regardez par vous-même :

Ha ha ! Heureux de vous avoir donné une chance de décrocher votre blague très pratiquée et répétée. 👍🏽💛

Allez maintenant montrer à vos boyz que j’ai répondu ! 🙏🏽✨ https://t.co/HOCqetKdZq — Swara Bhasker (@ReallySwara) 4 août 2022

La vedette de Swara Bhasker, Jahaan Chaar Yaar, devrait sortir le 16 septembre, ont annoncé jeudi les créateurs. Réalisé par Kamal Pandey, le film met également en vedette Meher Vij, Pooja Chopra et Shikha Talsania. Le film raconte le voyage de quatre amis mariés qui partent pour Goa, cherchant du réconfort dans leur vie ordinaire. C’est alors qu’ils se retrouvent dans « une aventure extraordinaire ».

Ce n’est pas la première fois que Swara riposte à un troll. Plus tôt, lorsqu’elle a été testée positive pour Covid-19, de nombreux trolls se sont introduits et ont envoyé des tweets offensants et haineux à l’acteur. Ils se sont mis à souhaiter sa mort, mais l’acteur a applaudi avec une réfutation parfaite. Elle a tweeté: “Et à mon cher Nafrati Chintus et aux trolls qui prient pour ma disparition.. doston apni bhaavnaaein kaabooo mein rakho.. mujhey kuch ho gaya toh aapki rozi roti chhin jaaegi.. ghar kaisey chalega ?!? (sic) ».

Non seulement cela, mais l’actrice a partagé des captures d’écran des tweets haineux de trolls priant pour sa disparition sur Twitter et a écrit le message susmentionné pour eux.

