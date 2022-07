Swara Bhasker réagit à la séance photo nue de Ranveer Singh, dit “si vous ne l’aimez pas …”

Ranveer Singh a acquis une notoriété après s’être engagé dans une séance photo nue pour un magazine. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont réagi à ses photographies audacieuses. L’actrice Swara Bhasker a maintenant répondu à ceux qui ont exprimé leur “indignation” face aux photos nues de Ranveer. Elle a déconseillé de “thopo (forcer)” ses préférences sur les autres, affirmant que ceux qui expriment leur indignation face aux images les plus récentes de Ranveer devraient cesser de le faire. Elle a dit que ses photos n’étaient pas une “question morale”.

Swara a tweeté samedi à propos de la séance photo nue controversée de Ranveer, qui a suscité beaucoup d’attention en ligne. D’autres ont réagi plus fortement tandis que certains ont félicité l’acteur pour avoir posé nu. Swara Bhasker a demandé à ceux qui exprimaient leur fureur sur les réseaux sociaux pourquoi ils étaient silencieux sur d’autres préoccupations nationales urgentes dans son tweet.

« Des cas quotidiens d’injustice et d’oppression en Inde, mais bien sûr… notre indignation est réservée aux photos de Ranveer Singh ! Je veux dire, sérieusement… je n’aime pas ça, ne le regarde pas ! Ce n’est pas votre tasse de thé, n’en buvez pas ! Mais ne nous donnez pas vos préférences ! Et non, ce n’est pas une question morale ! Swara a tweeté vendredi.

Cas quotidiens d’injustice et d’oppression en Inde, mais bien sûr… notre indignation est réservée à @RanveerOfficial les photos de ! Je veux dire, sérieusement… je n’aime pas ça, ne le regarde pas ! Ce n’est pas votre tasse de thé, n’en buvez pas ! Mais ne nous appliquez pas vos préférences ! Et non, ce n’est pas une question morale ! — Swara Bhasker (@ReallySwara) 22 juillet 2022

Dans son interview avec le magazine, Ranveer a en outre parlé des films et de la mode. Depuis que les images sont sorties, les fans sont en admiration devant lui. Certains ont des réactions hilarantes, tandis que d’autres sont amusés. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Internet a été cassé. Cordialement, Internet.” Alors qu’un autre a écrit: “Dans un monde plein d’efboys, choisis d’être Ranveer effing Singh”.





Fait intéressant, Paper Magazine est le même magazine qui a cassé Internet en 2014 avec le célèbre photoshoot de Kim Kardashian Champagne.