Swara Bhasker fait des tendances sur Twitter après avoir soutenu la Palestine et qualifié Israël d ‘«État d’apartheid» | Nouvelles des gens

New Delhi: Après que des informations sur la démolition de maisons palestiniennes dans la ville de Sheikh Jarrah et des raids sur la mosquée Al-Aqsa aient fait la une des journaux internationaux, l’actrice de Bollywood Swara Bhasker a publié une série de tweets en solidarité avec les Palestiniens et a qualifié Israël d’« État d’apartheid ».

Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec les internautes, qui ont brutalement trollé Swara, faisant d’elle la principale tendance en Inde. Twitterati a demandé à ses lettres de créance de s’exprimer sur la question et l’a accusée de vouloir sauter sur chaque controverse. Les hashtags comme «IndiaStandWithIsrael» ont été utilisés par beaucoup.

Consultez les tweets de Swara.

Israël est un État d’apartheid.

La cause de #Palestine et la justice pour les Palestiniens n’est pas une cause islamique … du moins elle ne devrait pas être uniquement cela … c’est avant tout une cause anti-impérialiste, anti-coloniale et anti-apartheid … et c’est pourquoi cela devrait nous concerner tous, même non-musulmans.#Palestine libre #AlAqsa – Swara Bhasker (@ReallySwara) 10 mai 2021

Vers 2010. #AsiaToGaza mars de solidarité. En route pour Gaza.

Photo prise à Lattaquié, en Syrie. Décembre 2010.#Palestine libre pic.twitter.com/fIPWuauMI4 – Swara Bhasker (@ReallySwara) 10 mai 2021

Zone tampon. Bande de Gaza. Janvier 2011.

Montrer le majeur mérité devant le «mur» israélien

Israël bloque Gaza (terre, air et mer) depuis 2007. Le coût économique et humain de cette situation a été horrible et énorme. La bande de Gaza est essentiellement une grande prison à ciel ouvert. #Palestine libre pic.twitter.com/g1Pwk5xzkO – Swara Bhasker (@ReallySwara) 10 mai 2021

Au moins 20 Palestiniens, dont 9 enfants, sont morts dans une zone de Gaza qui a été frappée par les frappes aériennes israéliennes lundi. Les grèves constituaient la dernière escalade de violence au milieu des manifestations en cours contre les expulsions forcées de Palestiniens à Jérusalem. (avertissement: pénible) pic.twitter.com/iTRMe4qPna – NowThis (@nowthisnews) 11 mai 2021

Outre Swara, l’actrice Nora Fatehi a également publié une histoire Instagram soutenant les Palestiniens. «Le monde entier est solidaire des résidents palestiniens de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Les forces israéliennes forcent les familles à sortir illégalement de leurs maisons pendant le Ramadan et une pandémie », a écrit la fille de Dilbar.

Diverses célébrités internationales comme Gigi Hadid, Bella Hadid, Dua Lipa, Fai Khadra et Halima Aden se sont également prononcées sur la question.