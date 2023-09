Swara Bhasker et les familles de Fahad Ahmad célèbrent le « pehli chhati » de leur fille nouveau-née Raabiyaa, l’actrice partage des photos

Swara Bhasker et Fahad Ahmad ont exécuté une chhati puja avec leur fille nouveau-née, Raabiyaa, avec leurs familles, et l’actrice a partagé des photos de la cérémonie sur son Instagram.

Swara Bhasker, Fahad Ahmad et leurs familles se sont réunis pour célébrer chhathi puja avec la fille nouveau-née du couple, Raabiyaa. L’actrice a organisé une puja le sixième jour de la naissance de Raabiyaa et a partagé des moments de l’occasion sur ses histoires Instagram.

Sur l’une des photos, Fahad a été vu tenant Raabiyaa pendant que Swara admirait le nouveau-né. Pour l’occasion spéciale, Swara et Fahad se sont habillés en tenue traditionnelle. Swara a partagé les photos avec la légende en hindi : « Le chhathi de Raabiyaa Rama Ahmad ». Sur une autre photo, « La tribu de Raabiyaa », sa famille élargie pose pour une photo parfaite. Sur la troisième photo, on voit les grands-pères de Raabiyaa (Dada et Nana) tenant la petite Raabiyaa. Swara a partagé la photo avec la légende « Tata + Dada ».

Voici les photos

Swara et Fahad ont accueilli Raabiyaa

Le 23 septembre, Swara Bhasker et Fahad Ahmad ont récemment adopté la parentalité en accueillant leur petite fille le 23 septembre. Le couple a partagé les photos avec leur nouveau-né sur les réseaux sociaux, révélant son nom.

Le couple a nommé leur fille Raabiyaa. Le couple a donné à leur fille le nom de la mystique soufie Rabia Basri. En plus de cela, le nom signifie également printemps et/ou Reine. Le couple a exprimé sa gratitude pour l’amour qu’ils ont reçu et attend avec impatience le voyage qui changera leur vie en tant que parent.





Swara Bhasker a partagé quelques photos d’elle tenant sa fille et l’adorant sur Instagram et les fans l’ont comblée, ainsi que son nouveau-né, de beaucoup d’amour et de bénédictions. L’actrice a également écrit une douce note annonçant la naissance de sa petite fille et a écrit : « Une prière entendue, une bénédiction accordée, une chanson murmurée une vérité mystique. Notre petite fille Raabiyaa est née le 23 septembre 2023. Avec un cœur reconnaissant et heureux. , Merci pour ton amour! C’est un tout nouveau monde. Fahad Ahmad et Swara Bhasker se sont mariés cette année en janvier et ont légalement enregistré leur mariage en vertu de la loi spéciale sur le mariage le 6 janvier.