Swara Bhasker et Fahad Ahmad ont eu une petite fille, nommez-la Raabiyaa : « Une bénédiction accordée »

Swara Bhasker et Fahad Ahmad ont accueilli une petite fille le 23 septembre, prénommée Raabiya.

Swara Bhasker a annoncé sa grossesse en juin en partageant des photos affichant son baby bump. Maintenant, l’actrice a révélé qu’elle et Fahad Ahmad avaient la chance d’avoir une petite fille et a également révélé son nom.

Lundi, Swara Bhasker a posté sur son Instagram et partagé quelques photos avec son bébé et son mari Fahad Ahmad de l’hôpital. L’actrice a annoncé qu’ils avaient eu la chance d’avoir une fille et a écrit : « Une prière entendue, une bénédiction accordée, une chanson murmurée. une vérité mystique. Notre petite fille Raabiyaa est née le 23 septembre 2023. Avec un cœur reconnaissant et heureux, merci pour votre amour ! C’est un tout nouveau monde.





Le couple a embrassé la parentalité lorsqu’ils ont accueilli leur petite fille le 23 septembre. Ils ont nommé leur nouveau-né Raabiyaa. Le couple n’a cependant pas partagé le visage de leur nouveau-né.

Les internautes ont félicité le couple et ont comblé d’amour le nouveau-né. L’un des commentaires disait : « Félicitations Swara, bonne chance pour votre nouveau voyage vers la maternité. » Un autre a écrit : « Félicitations pour être devenus parents, beaucoup d’amour au petit ». Un autre fan a commenté : « beaucoup d’amour et de câlins à Raabiyaa ». Un autre a écrit : « amour et bénédictions pour la mère et le bébé ».

Swara Bhasker a eu la « plus douce » surprise de son mari Fahad Ahmad et de ses amis lors de sa baby shower. L’actrice a partagé les photos de la baby shower et a écrit une note qui disait : « J’adore les surprises ! La semaine dernière, un de mes plus vieux amis @samar_narayen, et les incroyables @laks7 et Fahad m’ont offert la plus douce des surprises sous la forme d’une baby shower qu’ils ont réussi à planifier et à exécuter sans que j’en reçoive la moindre bouffée ! J’étais tellement désemparée que je suis arrivée en pyjama ! D’accord, pas tout à fait… mais je n’ai pas compris jusqu’à ce que j’attrape @kaushikmoitra et @priyatnabasu arrivant dehors et là aussi j’étais simplement confus ! Merci beaucoup les gars! Samar et Lakshita pour avoir réfléchi si soigneusement à ce joli plan et l’avoir exécuté, @fahadzirarahmad pour avoir gardé le secret. »

Ils se sont mariés lors d’un mariage à la cour en février de cette année et l’ont suivi avec une série de cérémonies de mariage telles que haldi, sangeet et réception en mars. En juin, Swara a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Fahad Ahmad alors qu’elle partageait des photos pâteuses d’elle-même et de Fahad caressant son baby bump. Partageant les photos, l’actrice a écrit : « Parfois, toutes vos prières sont exaucées ! Heureux, reconnaissants, excités (et désemparés !) alors que nous entrons dans un tout nouveau monde.