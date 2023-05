Swara Bhasker écrit une note douce et partage des photos avec la «conjointe originale» de son mari Fahad Ahmad, son «meilleur sautan»

Swara Bhasker, qui s’est mariée avec le politicien Fahad Ahmad, a récemment écrit un doux souhait d’anniversaire pour le « conjoint d’origine » de son mari. Appelant Arish Qamar, qui est l’ami proche du couple, son « meilleur sautan », l’actrice lui a souhaité son anniversaire.

Jeudi, Swara Bhasker s’est rendue sur son Instagram et a partagé quelques photos avec Arish Qamar pour lui souhaiter son anniversaire. Certaines photos provenaient des festivités de mariage de l’actrice tandis que d’autres provenaient de son mariage officiel.

L’actrice a légendé le post, « Joyeux anniversaire à notre ami, camarade et conjoint d’origine de Fahad @arishqamar Merci d’avoir toujours notre dos et d’être là depuis le tout début, d’avoir veillé à ce que nos documents judiciaires soient soumis à temps, d’être notre témoin et pour être le meilleur ‘sautan’ de tous les temps!”

Les internautes ont été divisés après avoir vu la légende de Swara Bhasker. L’un des commentaires disait: «Ce conjoint d’origine me frappe durement parce que mon mari a aussi un conjoint d’origine. Je peux le sentir et sa femme aussi. Un autre a écrit : « Joyeux anniversaire à ton Sautan ». Un autre a commenté, « le meilleur sautan de tous les temps (emoji qui rit) Mashallah. »





Fahad Ahmad, président du parti Samajwadi, s’est marié avec Swara Bhasker en février. L’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé la nouvelle avec ses fans. Elle a écrit: «Parfois, vous cherchez au loin quelque chose qui était juste à côté de vous depuis le début. Nous cherchions l’amour, mais nous avons d’abord trouvé l’amitié. Et puis on s’est retrouvé ! Bienvenue dans mon cœur @FahadZirarAhmad C’est chaotique mais c’est à toi !

Swara Bhasker a été vu pour la dernière fois dans le film Jahaan Chaar Yaar. L’actrice sera ensuite vue dans le film Mme Falani dans lequel elle sera vue en train de tirer 9 personnages différents. Manish Kishore et Madhukar Varma réalisent le film et la date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.

Alors que l’actrice terminait le tournage, partageant son expérience, l’actrice a déclaré dans une interview : « Mme. Falani’ va être le film le plus difficile de ma vie. Sans aucun doute, c’est le rêve de tout acteur de jouer autant de personnages différents dans un film. Je suis étonné d’apprendre les subtilités qui vont d’une femme au foyer à une femme au foyer tous les dix miles. J’en suis vraiment ravi ! »

