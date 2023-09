Swara Bhasker donne naissance à une petite fille Raabiyaa et partage des photos de l’hôpital

Swara Bhasker est maman d’une petite princesse, et l’actrice a profité de son Instagram et a partagé cette heureuse nouvelle avec le monde. Swara est une maman ravie, et elle rayonne de joie sur ces photos tout en tenant son monde dans sa main. Swara, qui s’est mariée avec un leader politique Fahad Ahmad cette année, elle a annoncé sa grossesse peu après son mariage et a même fait face à des trolles massives, mais l’actrice s’en fichait.

Et en ce moment, Swara fait à nouveau la une des journaux en laissant tomber la photo de son nouveau-né et en accueillant son petit au monde avec une longue note d’émotion. « Une prière entendue, une bénédiction accordée, une chanson murmurée, une vérité mystique. Notre petite fille, Raabiyaa, est née le 23 septembre 2023. Avec un cœur reconnaissant et heureux, merci pour votre amour ! C’est un tout nouveau monde. » Alors que Swara partageait cette bonne nouvelle, tout le monde a adressé des messages d’amour et de félicitations aux nouveaux parents.

Regardez à quel point Swara et Fahad sont heureux des nouvelles bénédictions dans leur cœur. Félicitations aux nouveaux parents de la ville.

Parfois, vous cherchez partout quelque chose qui était juste à côté de vous depuis le début. Nous cherchions l'amour, mais nous avons d'abord trouvé l'amitié. Et puis on s'est retrouvé ! Bienvenue dans mon coeur @FahadZirarAhmad C'est chaotique mais c'est à toi !

Swara Bhasker et Fahad se sont mariés en mars de cette année et en septembre, le couple a accueilli leur petite fille. Cependant, le couple avait enregistré leur mariage au tribunal en janvier. « Parfois, vous cherchez partout quelque chose qui était juste à côté de vous depuis le début. Nous cherchions l’amour, mais nous avons d’abord trouvé l’amitié. Et puis nous nous sommes trouvés ! Bienvenue dans mon cœur @FahadZirarAhmad C’est chaotique mais c’est le vôtre ! »