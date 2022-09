Swara Bhasker condamne les personnes accusant Karan Johar de la mort de Sushant Singh Rajput: “Ce n’est pas un meurtrier”

Karan Johar a subi le poids de la pêche à la traîne constante pour promouvoir le népotisme dans l’industrie du divertissement depuis que Sushant Singh Rajput s’est suicidé en 2020. De nombreuses personnes, dont Kangana Ranaut, ont blâmé le cinéaste pour la mort de Sushant. Condamnant les gens, Swara Bhasker a déclaré que vous pouvez ne pas aimer Karan Johar pour ses façons de faire, mais qu’il n’est pas un meurtrier et blâmer le cinéaste pour la mort de Sushant est injuste.

“Aapko Karan Johar ki filmein ghatia lag sakti hain, uske nepotism se dikkat ho sakti hai. Lekin aapki dikkat aur aapki n’aime pas ka matlab ye nahin hai ki vo kaatil hai (Vous pouvez dire beaucoup de choses sur Karan Johar, vous pouvez dire son les films sont odieux ou que vous avez des problèmes avec lui pour avoir promu le népotisme dans l’industrie, mais votre aversion et votre problème avec lui ne signifient pas qu’il est un meurtrier) “, a déclaré Swara à Connect FM Canada.

Récemment, la sœur de Sushant, Meetu Singh, a ciblé Bollywood au milieu d’appels au boycott de Brahmastra. Bien que le film mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ait recueilli des critiques mitigées, le réalisateur d’Ayan Mukerji a réussi à rapporter plus de 300 crores de roupies dans le monde. Le film a été produit sous la bannière Dharma Production.

S’acharnant sur l’industrie, Meetu a déclaré dans son post Instagram que “Sushant’s Brahmastra est suffisant pour détruire ce Bollywood”. Non seulement cela, mais Meetu a ajouté que l’industrie cinématographique hindi a toujours essayé de dicter et n’a jamais fait preuve de respect mutuel et d’humilité. Elle a également demandé comment ces personnes peuvent être le visage de ce pays.

Karan Johar a ouvertement parlé de sa pêche à la traîne incessante sur les réseaux sociaux à propos du népotisme dans son émission de chat populaire Koffee With Karan 7. Il semble l’avoir accepté en choisissant de ne réagir à aucune sorte de critique ou d’allégations à son encontre.