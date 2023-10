Swara Bhasker, qui profite actuellement de la nouvelle phase de sa vie de mère, est totalement brisée après le Gaza attaque. Des vidéos et des photos déchirantes des enfants victimes de l’attaque terroriste sont partagées en ligne. Et dès que vous regardez ces photos et vidéos, elles vous donnent la chair de poule pour le reste de votre vie. À l’heure actuelle, même Swara Bhasker est en état de choc et, étant une nouvelle mère, elle a soulevé une question valable sur la manière dont elle protégerait sa petite fille si elle était née à Gaza. Le bombardement de l’hôpital de Gaza est traumatisant et inquiétant à un autre niveau.

Partageant une photo réconfortante d’elle caressant sa fille, Swara a utilisé son compte Instagram et a écrit un long message qui disait : « Toute nouvelle maman saurait qu’on peut passer des heures à regarder son nouveau-né avec un sentiment d’épanouissement, de paix et de joie comme aucun autre. Je ne suis pas différente. Et je suis sûre que, comme beaucoup de mères dans le monde, ce sentiment lorsque nous regardons notre bébé est maintenant gâché par des pensées persistantes et terribles qu’il est difficile d’ignorer. »

La longue note de Swara ajoute encore à sa peur pour son nouveau-né après avoir été témoin de l’attaque de Gaza, comme tout le monde qui regarde autour de lui, a-t-elle mentionné. » Je continue de regarder le visage paisible et endormi de ma petite fille, en me demandant comment je pourrais la protéger si elle était née à Gaza et en priant pour qu’elle ne se retrouve jamais dans une telle situation, puis en me demandant avec quelle bénédiction elle est née et avec quoi. Maudits soient ces enfants gazaouis sous lesquels sont nés et qui sont tués chaque jour sous un ciel emprisonné ?!

Le mal absolu et la dépravation morale dans lesquels nous nous trouvons sont insondables ! Bombarder des enfants dans des hôpitaux, des abris de secours et des églises en toute impunité et avec une autorisation accordée par les grandes puissances du monde signale les temps sombres et injustes dans lesquels nous vivons. » Je prie tout Dieu qui écoutera et protégera les enfants de Gaza de davantage de douleur et de mort, parce que le monde ne les protégera pas. ».

Le message de Swara Bhasker est devenu viral et a suscité des réponses mitigées de la part des internautes.