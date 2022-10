Swapnil Kusale remporte le troisième quota olympique de Paris en tir de l’Inde

Swapnil Kusale a décroché la troisième place de quota pour les Jeux Olympiques de Paris pour l’Inde après avoir terminé quatrième de la finale masculine du 50 m carabine 3 position des Championnats du monde ISSF ici samedi.

Le premier quota a été remporté par Bhowneesh Mendiratta dans l’épreuve masculine de tir au piège et le second a été remporté par Rudrankksh Balasaheb Patil dans l’épreuve de carabine à air comprimé de 10 m où il a remporté la médaille d’or.

Rhythm Sangwan a raté de justesse une place de quota dans le pistolet féminin à 25 m alors que l’Inde a également remporté deux autres médailles dans la journée avec un doublé dans la compétition junior par équipe mixte de pistolet à air comprimé à 10 m.

Le décompte de l’Inde dans le premier tournoi s’élevait à 32 médailles, dont 12 d’or, huit d’argent et 12 de bronze.

Kusale a tiré 593 dans la qualification pour se qualifier pour la finale à huit à la deuxième place, et était également en lice pour le match pour la médaille d’or, mais un piètre 8,2 lors de son dernier tir de la huitième série a anéanti ses espoirs.

Le Chinois Liu Yukun a dominé la qualification avec 596.

L’Indien Aishwary Pratap Singh Tomar a terminé 14e avec 589 et Niraj Kumar a terminé à la 19e place avec un score de 588.

Lors de la finale, Kusale était en tête du classement après s’être agenouillé avec un score de 104,8 mais a glissé au troisième rang à la fin de l’étape couchée avec un total de 207,9.

Tirant pour une place dans la ronde pour la médaille d’or, Kusale a tiré un gros 10,6 au 39e coup pour le porter à la deuxième place, mais un inexplicable 8,2 à son 40e l’a relégué à la quatrième place et lui a refusé une médaille de championnat du monde.

Le 8,2 de Kusale au tour éliminatoire lors de la phase debout a permis au Norvégien Jon-Hermann Hegg de remporter le bronze avec un 10,1.

Le score total de Kusale était de 407,6 tandis que Hegg a terminé avec 407,9.

L’Ukrainien Serhiy Kulish a battu le Polonais Tomasz Bartnik 16-6 dans le match pour la médaille d’or.

Sagar Dangi et Shikha Narwal ont remporté une victoire de pilier à poteau dans l’équipe mixte junior de pistolet à air comprimé de 10 m après avoir dominé la qualification de 27 équipes avec un score combiné de 580 sur 600 possibles.

Sagar a été particulièrement bon avec un score de 295 pour ses 30 coups. Leurs compatriotes indiens Esha Singh et Samrat Rana les ont suivis dans l’affrontement pour la médaille d’or avec un score de 579. Les deux paires indiennes se sont battues bec et ongles dans le titre décisif, mais Sagar et Shikha l’ont emporté 17-15.

L’Allemagne et la Chine ont remporté la médaille de bronze de l’épreuve.

Après avoir tiré 295 pour terminer en tête de la ronde de précision du pistolet féminin à 25 m vendredi, Rhythm Sangwan a tiré 292 dans la ronde de tir rapide pour un score de 587, ce qui lui a donné la troisième place en qualification.

Manu Bhaker a raté l’enregistrement de 583 pour une 10e place.

La championne olympique en titre Anna Korakaki a réussi un 100 parfait dans sa dernière série de tirs rapides pour remporter la huitième et dernière position de qualification avec le même score que Bhaker et l’Allemande Monika Karsch, qui a pris la neuvième place dans le peloton de 89 hommes.

Abhidnya Ashok Patil, le troisième Indien sur le terrain, a tiré 580 pour terminer à la 19e place.

La compétition féminine par équipe 3P a vu la troïka indienne composée d’Anjum Moudgil, Sift Kaur Samra et Ashi Chouksey terminer septième avec un score de 868 lors de la deuxième étape de qualification.

Lors de la première étape, ils avaient tiré un total de 1310 pour terminer septième parmi 22 équipes et se classer parmi les huit premiers.

De plus, dans le pistolet à tir rapide de 25 m masculin, l’Indien Vijayveer Sidhu a tiré 294 dans le premier tour de précision pour se classer à la troisième place avec le deuxième tour de tir rapide à venir dimanche, suivi de la finale.

Vijay Kumar a tiré 288 pour être à la 28e place tandis qu’Anish était plus loin en 54e avec un score de 281.

