Swapna Barman, fière fille du Bengal, remporte une double médaille d’or pour le Madhya Pradesh

Elle est aussi pratique que possible. Et c’est la raison pour laquelle Swapna Barman dit que si ses deux médailles d’or dans la compétition d’athlétisme des Jeux nationaux sur le campus de l’IIT Gandhinagar lui donnent du bonheur, elle n’est pas satisfaite de sa propre performance dans son épreuve préférée, l’heptathlon.

Elle a remporté la médaille d’or du saut en hauteur avec un record des Jeux de 1,83 m et a ajouté l’or dans le concours exténuant de sept épreuves réparties sur deux jours.

“Après avoir remporté une médaille d’or surprise au saut en hauteur, pour laquelle je ne m’étais pas entraîné, je n’ai pas terminé ma récupération aussi bien que je le souhaitais. Cela a affecté mes performances à l’heptathlon », a déclaré le joueur de 25 ans.

Swapna Barman a dominé trois épreuves – 100 m haies et saut en hauteur le premier jour et le lancer du javelot hier – et a terminé deuxième au lancer du poids et au saut en longueur pour s’assurer contre ses faibles efforts au 200 m à la fin de la journée d’ouverture et au 800 m, le dernière épreuve de la compétition.

Le champion des Jeux asiatiques 2018 et médaillé d’argent des Championnats asiatiques 2019 a laissé entendre que l’absence de personnel de soutien était une raison. “Comme je n’ai pas de sponsor pour financer un entraîneur et un physiothérapeute, j’ai essayé de terminer le processus de récupération moi-même. Mais je suppose que ce n’était pas suffisant et je me suis sentie épuisée lorsque je me suis présentée à la salle d’appel pour l’heptathlon », a-t-elle déclaré.

Cette année, Swapna a choisi de concourir pour le Madhya Pradesh aux Jeux nationaux plutôt que pour son État d’origine, le Bengale occidental, pour qui elle a remporté l’or à l’heptathlon et l’argent au saut en hauteur aux Jeux nationaux de 2015 à Thiruvananthapuram. Elle a déclaré que l’une des raisons de ce changement était que son entraîneur de longue date, Subhash Sarkar, pourrait déménager au Madhya Pradesh après sa retraite en janvier.

«Je suis une fière fille du Bengale et je suis une fière Indienne. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche », a ajouté l’employé des chemins de fer, énigmatique.

“Peu importe la couleur du maillot que je porte. Ce qui compte pour moi, ce sont les performances. Et étant donné que je veux à nouveau gagner les Jeux asiatiques, je dois dire que je n’étais pas satisfait de mon score ici.

Elle est d’accord pour être critiquée pour ne pas aspirer à participer aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. « Ce n’est pas comme si j’hésitais à travailler dur, mais je suis conscient de la réalité qu’il n’est pas facile d’atteindre des niveaux de classe mondiale en heptathlon. Je vais continuer à m’entraîner dur pour les compétitions continentales et j’espère remporter à nouveau l’or aux Jeux asiatiques », a-t-elle déclaré.

Swapna Barman a dépassé la barre des 6000 points une fois, lorsqu’elle a obtenu 6026 points aux Jeux asiatiques de Jakarta. Elle a raté ce cap de 7 points aux Championnats d’Asie à Doha. Elle est convaincue qu’elle peut se préparer pour obtenir le record national, fixé à 6211 points par JJ Shobha il y a 18 ans. “Je sais que c’est à ma portée et je vais essayer de l’obtenir”, a-t-elle ajouté.

