WESTFIELD — Les Westfield/Brocton Wolverines et l’entraîneur-chef Neil Huber ont appelé à organiser leur match éliminatoire de quart de finale contre les Holland Dutchmen sous les lumières de la Westfield Academy & Central School.

Ils ont été à la hauteur du moment.

Les Wolverines ont répondu à un but précoce des visiteurs avec quatre buts sans réponse – deux dans chaque mi-temps – pour remporter une victoire 4-1 lors du match de football masculin quart de finale de la section VI de classe C de jeudi.

« Il y a une super ambiance. Nous avons toujours voulu organiser des matchs à domicile, car c’est un certain type d’atmosphère que l’on ressent lorsque l’on joue à la maison. dit Huber. « … Nous avions beaucoup de fans, et c’est toujours excitant.

Malgré le résultat dominant en faveur du n°4 Westfield, c’est le n°5 Holland qui a frappé le premier. À peine trois minutes après le début du match, un corner envoyé dans la surface a été redirigé sur une tête du capitaine néerlandais Jack Galley pour le premier but du match.

« Une chose dont nous avons parlé cette année est de surmonter l’adversité. Mes gars ont évidemment fait ça. dit Huber.

Ils l’ont certainement fait.

Un peu plus de cinq minutes après avoir pris du retard, les Wolverines ont égalisé le score sur une passe rapide de Carson Swanson à Aiden Gatto pour établir le but. Le meilleur buteur de Westfield/Brocton en saison régulière était Swanson, avec 28 buts et 12 passes décisives avant le match de jeudi. Alors qu’il a eu son premier impact sur le match avec la passe décisive, Swanson est rapidement revenu à ce qu’il fait mieux que quiconque.

En fait, il a souligné qu’il le faisait vraiment mieux que quiconque – du moins quiconque ayant déjà porté un uniforme des Wolverines.

Swanson a donné l’avantage aux Wolverines 2-1 avec 21:33 à jouer en première mi-temps, alors qu’il récupérait une longue passe dans les airs et dépassait la défense hollandaise pour enterrer le ballon dans le coin bas droit du filet. Le but n’a pas seulement donné l’avantage aux Wolverines ce soir-là, il l’a également égalé pour le record de buts en une seule saison dans l’histoire de Westfield.

Mais qui aime une cravate ?

Avec un avantage de 2-1 à la sortie de la pause, Swanson a eu deux occasions majeures de marquer son 30e but de la saison pour établir une nouvelle marque. À la deuxième occasion, il l’a fait.

Avec 29:02 à jouer dans la compétition, l’avance de Westfield/Brocton a doublé à 3-1 grâce au meilleur buteur de l’histoire du programme.

« C’est incroyable. Sans mon équipe, je ne pense pas que je serais capable de le faire. » » dit Swanson. « Ils ont réussi à me procurer de bons ballons et j’ai pu les terminer. »

Notant l’environnement du match éliminatoire à domicile, Swanson a ajouté : « Il y avait beaucoup de monde ici, c’est probablement le plus grand monde que nous ayons eu. C’est tout simplement génial de le faire devant tout le monde.

Swanson, un junior, a déjà établi le record de but en carrière lors de son premier match de la saison. Dans le dernier, il a ajouté « Détenteur du record de Westfield sur une seule saison » à son CV.

Même après avoir établi le record de buts en une seule saison, Swanson a crédité ses coéquipiers. Les éloges sont allés dans les deux sens, alors que son coéquipier Mihir Patel a parlé de lui lors de l’interview d’après-match pour dire : « Il est imparable. »

« Vous ne pouvez pas dire assez de bonnes choses sur cet enfant, vous ne pouvez vraiment pas, » dit Huber. « … Il fait juste partie de ces enfants que l’on aime voir réussir. J’espère qu’il continuera à faire ça.

Pas même une minute plus tard, les Wolverines ont mis le jeu au lit. Tahner Stow a inscrit le quatrième but du match de Westfield/Brocton à un peu plus de 28 minutes de la fin du match. Anthony Gatto a obtenu la passe décisive sur le but de Stow, ainsi que sur chacun des buts de Swanson, pour donner au jeune Gatto trois passes décisives pour accompagner le premier but d’Aiden Gatto.

« Nous avons des superstars dans cette équipe, et ce ne sont pas toujours Carson (Swanson), Aiden (Gatto), Anthony (Gatto) », dit Huber.

Huber et Swanson ont tous deux souligné la performance de la défense des Wolverines, notamment Isaac Stoughton, Tristen Phillips, Adam Eggleston, Micah Heim et le senior de Brocton Donovan St. George.

« Défensivement, ils ont si bien joué aujourd’hui » » dit Swanson. « … Notre défense n’a rien laissé arriver là-bas. Isaac (Stoughton) a probablement réalisé l’un des meilleurs matchs que j’ai jamais vu.

Les 28 dernières minutes se sont déroulées sans but en route vers une victoire 4-1 pour les Wolverines, hôtes.

Alors que les Wolverines sont entrés dans la compétition de jeudi en tant que tête de série n°4 avec quatre défaites en saison régulière, seules deux équipes de l’ouest de New York ont ​​battu les Wolverines cette saison, le n°2 Maple Grove et le n°3 Randolph.

Les Wolverines ont prouvé jeudi qu’il y avait vraiment eu une baisse importante après les quatre premières têtes de série de la classe C. Les résultats de jeudi ont confirmé que l’une de ces quatre premières têtes de série remporterait le titre de la section VI alors que Wilson, Maple Grove et Randolph étaient également victorieux. .

Westfield/Brocton affrontera le n°1 Wilson en demi-finale mercredi à 19h30 à Eden High School. Maple Grove et Randolph s’affrontent en demi-finale à 17 h.

« Nous nous amusons simplement et nous attendons avec impatience le prochain tour. C’est toujours amusant », dit Huber. « J’espère que nous passerons le prochain tour et que nous verrons ce que nous pouvons réaliser. »







