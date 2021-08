Swansea nomme Russell Martin comme nouvel entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Swansea City a annoncé la nomination de Russell Martin comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de trois ans.

L’ancien international écossais déménage au Liberty Stadium de l’équipe de League One MK Dons.

Le club du championnat Sky Bet – qui a perdu contre Brentford lors de la finale des barrages la saison dernière – versera environ 400 000 £ de compensation pour Martin, qui remplace Steve Cooper et sera rejoint par Luke Williams, Matt Gill et Dean Thornton de son équipe d’entraîneurs en Milton Keynes.

Le directeur général Julian Winter a déclaré sur le site officiel de Swansea : « Nous sommes ravis de la nomination de Russell en tant que nouvel entraîneur-chef.

« Il correspond tout à fait au profil d’un entraîneur jeune et affamé qui veut réussir.

« Après avoir été applaudi par Milton Keynes Dons pour le style d’attaque attrayant qu’il a mis en œuvre, nous avons rapidement réalisé que Russell serait la bonne personne pour nous faire avancer.

« Il a été capitaine de Peterborough et Norwich, et a remporté une promotion à cinq reprises (en tant que joueur), ce qui vous dit tout sur ses qualités de leader et sa mentalité de gagnant. »

Martin a été nommé au Stadium MK en novembre 2019 et a guidé le club loin du danger de relégation lors de sa première saison.

La saison dernière, les Dons ont terminé 13e de la Sky Bet League One et seuls Manchester City et Barcelone avaient un pourcentage de possession plus élevé en Europe.

Image:

Steve Cooper a quitté Swansea après les avoir menés à la finale des barrages la saison dernière



Swansea a fait une approche officielle pour Martin vendredi, un jour avant le premier match des Dons de la saison, ce qui a provoqué la colère du club Sky Bet League One.

Ils ont perdu 5-0 contre Bournemouth au premier tour de la Coupe Carabao, le dernier match de Martin en charge.

Une déclaration de Dons samedi disait: « MK Dons peut confirmer qu’une approche officielle a été faite par Swansea City pour parler à Russell Martin au sujet de leur poste de direction vacant.

« À notre extrême déception, cela a été reçu moins de 24 heures avant notre premier match de compétition de la saison.

« Pour minimiser les perturbations pour nos joueurs et notre préparation de match, il a été décidé que cela serait discuté après le match d’aujourd’hui. »

L’ancienne numéro deux de Chelsea, Jody Morris, était candidate au poste de Swansea, tandis que le patron adjoint de QPR, John Eustace, semblait prêt à prendre le contrôle – avant de choisir de rester chez les Rangers après avoir eu des entretiens avec les Swans.