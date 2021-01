Swansea City est en pourparlers « en cours » pour acquérir l’ailier américain Jordan Morris des Sounders de Seattle sur un prêt de six mois, a confirmé une source à ESPN.

Le Telegraph a été le premier à signaler l’intérêt de Swansea pour Morris.

– Liste des choses à faire de l’USMNT 2021: trouver un attaquant, construire de la profondeur derrière les étoiles

– Sources: La Juve intéressée par l’adolescent américain Reynolds

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Morris, 26 ans, participe à un camp d’entraînement avec l’équipe nationale masculine américaine. Plus tôt cette semaine, il a évoqué son avenir, affirmant qu’il « y avait certainement des conversations » entre Seattle et les clubs européens.

« Je pense que pour moi, c’est une position similaire à celle d’avant la Coupe MLS. Si la bonne offre et la bonne équipe se présentent, c’est certainement quelque chose qui m’intéresserait », a déclaré Morris plus tôt cette semaine. « Et si les choses ne fonctionnent pas, et que je me retrouve à Seattle, j’adore ça là-bas et j’ai l’impression de grandir beaucoup à Seattle. »

jouer 1:44 Columbus a battu les champions en titre des Sounders de Seattle 3-0 pour remporter leur deuxième Coupe MLS de l’histoire du club.

Morris, qui a grandi à Mercer Island, Washington, à proximité, a passé toute sa carrière professionnelle avec les Sounders, rejetant les offres du Werder Bremen lorsqu’il a signé avec les Sounders en 2015. Il a marqué 42 buts en 129 matches de championnat, de séries éliminatoires et de coupe. . Au cours de son mandat à Seattle, les Sounders ont remporté deux Coupes MLS et ont atteint la finale à deux autres reprises, y compris la saison 2020 lorsque Seattle s’est incliné 3-0 face au Columbus Crew.

Au niveau international, Morris a également été percutant, marquant 17 buts en 39 apparitions. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Gold Cup 2017, marquant le vainqueur du match contre la Jamaïque.

Swansea occupe actuellement la deuxième place du championnat anglais, à quatre points du leader Norwich City.