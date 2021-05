Swansea City vs Barnsley – Rapport de match de football – 22 mai 2021

Swansea City s’est rapproché d’un retour en Premier League après avoir battu Barnsley 2-1 au total en demi-finale des séries éliminatoires du championnat, fixant un rendez-vous avec Brentford en finale à Wembley.

Après que les Swans aient remporté le match aller 1-0 à l’extérieur à Oakwell plus tôt cette semaine, les deux équipes ont fait match nul 1-1 à Swansea samedi.

Le skipper de Swansea, Matt Grimes, a marqué à la 39e minute, plaçant le passé Bradley Collins dans le coin supérieur.

Cauley Woodrow a ensuite égalisé pour les visiteurs à la 71e minute pour mettre en place une finition effrénée, Swansea étant épinglé dans sa propre moitié tout au long des dernières minutes du match.

Swansea est entré dans l’égalité avec un avantage de 1-0. Getty Images

Les Swans, qui ont terminé quatrièmes du championnat de deuxième rang, ont joué pour la dernière fois dans l’élite en 2017-2018 lorsque le club gallois a été relégué après avoir terminé 18e.

Plus tôt samedi, Brentford a riposté après un but pour battre Bournemouth à 10 joueurs 3-1 au match retour et avancer 3-2 au total.

La finale des éliminatoires du championnat se jouera le 29 mai.