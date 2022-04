Swansea 3 – 3 B’mouth

Bournemouth a organisé un incroyable retour tardif de 3-0 pour faire match nul 3-3 à Swansea dans leur quête de promotion automatique du Sky Bet Championship.

Le doublé de Kieffer Moore – ses premiers buts à Bournemouth – et le penalty de Dominic Solanke sont tous intervenus dans les 18 dernières minutes d’un match palpitant après que les Swans aient cherché trois points.

Le doublé de Joel Piroe dans les 12 premières minutes avait mis Swansea sur la bonne voie, et Cyrus Christie en a ajouté un troisième en terminant un superbe mouvement d’équipe sur la longueur du terrain.

La victoire de Nottingham Forest à Fulham les a vus réduire l’écart avec les Cherries à trois points avec trois matchs à jouer, Bournemouth accueillant Forest sur la côte sud lors de l’avant-dernier match pour les deux clubs mardi prochain.

Les anciens joueurs de Swansea Ethan Laird et Jamal Lowe ont été inclus dans la formation de départ des Cherries.

Laird a passé la première moitié de la saison en prêt à Swansea de Manchester United et ses premières touches ont été raillées par certains supporters locaux.

Swansea a rapidement pris le contrôle de la procédure, Piroe montrant sa touche de buteur.

Michael Obafemi a mis en place Christie après six minutes et le gardien de but des Cherries Mark Travers n’a pu que placer son tir sur le chemin de Piroe, qui a frappé à la maison une belle volée.

La situation s’est aggravée pour Bournemouth six minutes plus tard alors qu’Obafemi a nourri Piroe et que le Néerlandais, avec un minimum de recul, a trouvé le coin inférieur du filet de Travers.

Avec Forest en tête à Fulham, Bournemouth avait besoin d’une réponse urgente et le gardien de but de Swansea Andy Fisher a été mis en action par Lewis Cook et Solanke.

Lowe a été réservé pour avoir fauché Ben Cabango, qui faisait sa 100e apparition à Swansea, avant de presque réduire de moitié le déficit.

Une contre-attaque époustouflante de Cherries s’est terminée par un merveilleux jeu de jambes de Lowe et un tir que Fisher a poussé autour du poteau.

Jefferson Lerma a rencontré le corner résultant à six mètres, mais sa tête a atterri à quelques centimètres du montant le plus éloigné.

Philip Billing a été envoyé à la mi-temps et, avec Cabango expulsé par une blessure peu de temps après, les Cherries avaient un avantage aérien que Moore exploiterait plus tard.

Fisher a refusé le Jaidon Anthony non marqué à bout portant, et Swansea a prolongé son avance après 58 minutes avec la passe précise du gardien de but qui a commencé un mouvement fluide.

Hannes Wolf et Piroe se sont combinés pour trouver Obafemi et sa passe a été lancée dans le toit du filet par Christie, qui était arrivée dans la zone à une vitesse vertigineuse.

Moore, de retour d’une mise à pied de 10 semaines après s’être cassé le pied, a redonné espoir à Bournemouth en rentrant chez lui dans le coin d’Anthony.

Neuf minutes plus tard, Ryan Manning a été puni pour le handball et Solanke a ramené à la maison son 29e but de la saison sur place.

Le match en était à sa dernière minute lorsque Fisher a retenu la tête de Solanke, mais il n’a pas pu empêcher Moore de glisser au second poteau pour égaliser et Bournemouth avait obtenu ce qui pourrait être un point précieux.

Ce que les gérants ont dit…

Swansea Russel Martin: “Kieffer Moore devrait être expulsé à la 73e minute. Je n’aime pas me plaindre des décisions d’arbitrage, mais il a donné un coup de coude à Flynn (Downes). La sortie de Ben Cabango est un moment énorme pour nous. Nous avions probablement le plus petit arrière trois à jouer contre les trois plus grands joueurs de devant. Ils éliminent notre joueur le plus dominant dans les airs, puis ce sont vraiment des moments clés. Le troisième but, c’est une poussée sur Flynn. Ce sont juste des décisions claires. Nous devrions gagner le match à 3-0 .

“Mais c’est un sentiment différent de Reading (quand Swansea menait 4-1 le lundi de Pâques) avant de faire match nul 4-4, ce n’est pas un problème de mentalité. Nous affrontons une équipe qui est là où elle est dans la ligue, se battant pour tout. “

de Bournemouth Scott Parker: “Esprit immense, désir, passion – tous les mots que vous entendez couramment dire par les entraîneurs

qu’ils veulent dans leur équipe. Nous l’avons montré en abondance. Nous avons commencé très lentement contre une très bonne équipe et nous avons dû mettre les pieds au sol et être courageux.

“A 3-0, vous pensez probablement prendre vos médicaments et vous regrouper, mais je suis très fier de l’équipe. Revenir de 3-0 a été énorme pour nous. Quelque chose dont vous avez besoin d’une équipe vient à l’intérieur, et mon équipe a montré que régulièrement cette année.”