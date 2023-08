Swansea 2 – 3 B’mouth

Ryan Christie est sorti du banc pour guider Bournemouth devant Swansea et se qualifier pour le troisième tour de la Coupe Carabao avec une victoire 3-2 alors que les pénalités se profilaient.

L’international écossais a transformé le ballon dans le coin le plus éloigné dès la première minute du temps additionnel après avoir été nourri par son compatriote Justin Kluivert pour sceller une victoire 3-2.

Swansea avait rendu les tirs au but probables lorsqu’un autre remplaçant, Jamie Peterson, a fait passer le ballon à travers une foule de joueurs pour porter le score à 2-2 à 11 minutes de la fin, mais Christie avait d’autres idées.

C’était une victoire méritée pour les Cherries, qui sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison en Premier League.

Les Swans avaient pris l’avantage en première mi-temps grâce à un penalty de Matt Grimes, mais ont pris du retard en seconde période alors qu’ils ont souffert aux mains de l’international gallois David Brooks.

Depuis qu’il s’est remis d’un cancer, David Brooks de Bournemouth a marqué son premier but pour les Cherries en battant Swansea au deuxième tour de la Coupe Carabao.



C’est sa frappe bien exécutée qui a égalisé à 1-1 à la 55e minute avant que le même joueur ne fournisse le centre sur lequel Hamed Traoré a donné aux Cherries une avance de 2-1.

Bournemouth a réagi à sa défaite 2-0 à domicile contre Tottenham en effectuant sept changements, notamment en faisant ses débuts au gardien Andrei Radu.

Le prêteur de l’Inter Milan avait déjà été sur le banc lors de trois matches de Premier League cette saison.

L’attaquant gallois Kieffer Moore, cible d’un prêt pour Cardiff City entre autres, a obtenu sa première titularisation de la saison.

Quand a lieu le tirage au sort du troisième tour ? Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe Carabao aura lieu mercredi soir, en direct sur Sky Sports Football après la conclusion du match Doncaster vs Everton.

Swansea a effectué cinq changements par rapport à l’équipe qui avait perdu 2-1 à l’extérieur à Preston, un résultat qui les a laissés toujours à la recherche d’une première victoire en championnat sous la direction du nouvel entraîneur-chef Michael Duff.

Mais ils ont pris une avance méritée dès la neuvième minute grâce à un penalty de leur skipper Grimes.

Un coup franc de Swansea sur la gauche n’a été qu’à moitié dégagé avant qu’une frappe montante de Liam Cullen ne soit bloquée par le bras du défenseur gallois de Bournemouth, Chris Mepham.

L’arbitre Matthew Donohue n’a pas hésité à accorder le coup de pied sur lequel Grimes a marqué son premier but de la saison.

Il a fallu un certain temps aux Cherries pour rassembler une grande réponse, mais ils auraient dû égaliser Traoré juste avant la demi-heure.

Image:

Hamed Traoré a inscrit le deuxième but de Bournemouth dans le sud du Pays de Galles





L’Ivoirien a eu le temps de placer son tir après avoir été lancé par Brooks, mais son effort des 10 mètres a été traîné au-delà du deuxième poteau.

Juste avant la pause, Traoré s’est rapproché en frappant l’extérieur du poteau après avoir tourné brusquement près du point de penalty.

Le patron des Cherries, Andoni Iraola, a effectué trois changements à la mi-temps : il a retiré Moore, Lloyd Kelly et Joe Rothwell, qui ont été remplacés par Dominic Solanke, Milos Kerkez et Lewis Cook.

L’amélioration a été immédiate et après une pression soutenue, les visiteurs ont égalisé grâce à Brooks à la 55e minute.

Traoré contrôlait la possession au milieu de terrain et frappait une belle passe de volée à Brooks sur la droite à qui Swansea avait donné trop d’espace.

Le capitaine des Cherries pour la soirée a contrôlé le ballon instantanément, puis a effectué un tir bas et précis sur le gardien de but Carl Rushworth et dans le coin le plus éloigné.

Brooks a ensuite atteint la ligne de touche et bien que la tête de Solanke ait heurté la barre, Traoré était sur place pour forcer le ballon à rentrer pour porter le score à 2-1.

Paterson était sur la bonne voie pour Swansea suite à une attaque rare pour égaliser les scores, mais la classe du club de Premier League a finalement révélé quand Christie a marqué son vainqueur.