Swansea a été contraint de revenir de deux buts pour revendiquer un match nul 2-2 contre Wycombe au bas de la table afin de maintenir en vie leurs faibles espoirs de défier Watford pour la deuxième place de promotion automatique.

Avec Luton gagnant 1-0 aux Hornets, le point que l’équipe de Steve Cooper a réussi à brouiller tard pour réduire l’écart entre le deuxième et le troisième à six points.

À l’autre bout du tableau, cela signifiait que Wycombe était toujours à neuf points de la sécurité et qu’ils le considéreraient comme deux points perdus après avoir marqué deux fois en six minutes au début de la seconde mi-temps.

Swansea est entré dans le jeu à la recherche d’une troisième victoire consécutive pour rester dans la recherche d’une place de promotion automatique, mais s’est retrouvé bousculé, harcelé et victime de brimades dans une première mi-temps de bout en bout dans laquelle les deux parties avaient chances d’ouvrir le score.

Wycombe était l’équipe montrant tout le désir et personne n’aurait pu se plaindre s’ils avaient frappé le front. Cela n’a pas aidé le Swansea parce que l’homme vedette Andre Ayew a boité hors du combat après seulement huit minutes pour laisser son côté court de leur option offensive majeure.

Son départ est survenu quelques minutes après que le défenseur central Ryan Bennett ait décroché un carton jaune pour avoir manipulé le ballon après avoir glissé dans un tacle alors que Wycombe tentait de s’échapper.

Connor Roberts a couru sur une tête arrière mal orientée et a forcé David Stockdale à effectuer un arrêt complet, puis Conor Hourihane a tiré un tir à longue portée à quelques centimètres du poteau.

Wycombe a également eu leurs opportunités à l’autre bout. Une supercherie de Curtis Thompson sur le côté gauche de la surface a donné à Dennis Adeniran une ouverture devant le but, mais sa fente a envoyé le ballon juste après le poteau.

Roberts a ensuite eu une autre chance en or après un bon travail de Wayne Routledge, mais une fois de plus Stockdale a été à la hauteur de la tâche et a battu son tir pour un corner. C’était une impasse à la pause, mais cela n’est pas resté longtemps.

Swansea avait eu la chance de garder son but intact à la fin de la première mi-temps lorsque Bennett s’est dirigé vers la barre transversale, mais il n’y avait pas eu d’arrêter l’amiral Muskwe 19 secondes après le début de la seconde mi-temps lorsqu’il a frappé une mise à pied d’Uche Ikpeazu devant Freddie Woodman le bord de la zone.

Cela a assommé l’équipe locale et a encore encouragé les visiteurs agressifs et cinq minutes plus tard, ils ont doublé leur avance. Cette fois, c’était Garath McCleary coupant de la gauche et frappant le coin inférieur droit.

Jason McCarthy a concédé une pénalité pour un ballon de main sur le sol, Jamal Lowe marquant son quatrième but en trois matchs, puis le remplaçant Liam Cullen a dirigé à la maison un centre de Roberts avec huit minutes de temps normal à jouer.