Swansea 1 – 1 Barnsley

Swansea a organisé un rendez-vous à Wembley avec Brentford alors qu’ils ont vu Barnsley 2-1 au total dans leur demi-finale des barrages de championnat.

Menant par un but dès le match aller, Matt Grimes a mis les Swans sur leur chemin au Liberty Stadium avec une superbe frappe à la fin de la première mi-temps, tandis que le but tardif de Cauley Woodrow a conduit à une finition nerveuse et un éventuel match nul 1-1 dans le deuxième jambe.

L’équipe de Steve Cooper est un pas de plus vers un retour en Premier League après trois ans d’absence. Ils affronteront Brentford – l’équipe qui les a éliminés des demi-finales des barrages la saison dernière – le samedi 29 mai.

Comment Swansea a dépassé Barnsley pour atteindre la finale

















0:26



Matt Grimes marque un but fantastique pour donner à Swansea une avance cumulée de 2-0 sur Barnsley lors de la demi-finale retour des barrages.



La première moitié de la deuxième étape a suivi un schéma étrangement similaire à la première. Il y avait beaucoup d’agitation de Barnsley, beaucoup de passage de Swansea, mais rien de l’action jusqu’à la 39e minute.

Cette fois, ce n’est pas le pied gauche d’André Ayew qui a fait les dégâts, mais celui de Grimes. Le milieu de terrain a trouvé de l’espace sur le bord de la surface après que Brad Collins eut repoussé un corner, et il a bouclé une beauté absolue à l’intérieur du poteau le plus éloigné du gardien de but de Barnsley échoué.

Valerian Ismael a jeté sur Daryl Dike et Jordan Williams à la pause pour tenter de réveiller son équipe, mais il a encore fallu jusqu’à la 64e minute pour enfin tester Freddie Woodman dans le but de Swansea, car il a dû se faufiler pour empêcher Carlton Morris ‘ en-tête de poste éloigné d’un coin.

Ils ont finalement récupéré un but. Il est venu à 71 minutes grâce à une contre-attaque rapide, alors que le remplaçant Williams a fait irruption à droite et l’a retiré pour Woodrow, et il l’a ramené à la maison juste à l’intérieur de la surface.

Mais il n’y aurait pas de reprise spectaculaire, alors que la remarquable aventure des Tykes cette saison prenait fin.

Et après?

Swansea progresse vers la finale des barrages du Sky Bet Championship, qui aura lieu à Wembley le samedi 29 mai à 15h, tandis que Barnsley restera dans la division pour la saison 2021/22, qui débutera le samedi 7 août.