Swan Song de Karen Kain sonde ses propres douleurs de croissance – et celles du ballet

Dans une robe royale vert foncé, l’artiste canadienne Karen Kain a foulé le tapis rouge du Festival international du film de Toronto plus tôt ce mois-ci avec un sourire aux lèvres.

Son enthousiasme évident provenait à la fois de l’aboutissement d’années de travail sur un projet spécifique et de plus d’un demi-siècle de travail dans son art.

« Je me sens tellement étonné et reconnaissant », a déclaré Kain à CBC News.

« À ce stade de ma vie, alors que je ne joue plus ni ne danse, sortir ce merveilleux film, je pense simplement que c’est un tel cadeau. »

Kain, 72 ans, parlait de son documentaire Chant du cygne, qui suit sa carrière en tant que l’une des ballerines les plus célèbres de l’histoire du pays. Elle a déclaré qu’en plus d’être l’une des réalisations artistiques suprêmes de sa carrière, Chant du cygne existe comme ça : un chant du cygne de ses 50 années au sein du Ballet national du Canada.

REGARDER | Bande-annonce du Chant du cygne :

Mais au lieu de simplement s’intéresser à la vocation de Kain en tant que danseur depuis des décennies, a-t-elle déclaré, ses créateurs ont fait quelque chose de plus.

En plus de documenter l’ascension de Kain, de jeune ballerine à Mississauga, en Ontario, à une carrière de danseuse étoile au National Ballet pendant plus de deux décennies, il jette un regard quelque peu probant sur ses réalisations et ses difficultés en tant que directrice artistique de la compagnie de ballet par la suite. – bien qu’il se concentre spécifiquement sur les trois dernières années.

Avec le recul, cela inclut son instillation presque spontanée en tant que danseuse principale dans une production de 1971 de Le lac des cygnes, remplacer un danseur blessé seulement deux ans après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale de ballet du Canada.

Kain revient également sur son partenariat soutenu et le mentorat du danseur russe Rudolf Noureev alors qu’elle se lançait dans une carrière éclair qui révélait une tendance perfectionniste.

Cette séquence la propulserait simultanément vers des hauteurs stratosphériques et la conduirait à développer un niveau d’excellence si exigeant et rigoureux pour elle-même qu’elle a un jour décrit toute sa carrière, et la danse en général, comme n’étant pas amusantes pour le moment. Pour elle, c’était simplement quelque chose de ressentir un sentiment d’accomplissement après avoir terminé alors que la musique s’était arrêtée. Dans le documentaire lui-même, Kain, ironique, rit sardoniquement en lisant le vieil article dans lequel elle a livré cette citation.

La danseuse Shaelynn Estrada se repose lors d’une répétition du Lac des Cygnes. (TIFF)

Mais le documentaire se concentre davantage sur les difficultés du Ballet national du Canada, dont Kain a pris la direction artistique en 2005, alors que la compagnie était dans une situation financière désastreuse.

Ce n’est qu’après avoir redressé ce navire et l’avoir remodelé pour lui redonner un nom de renommée mondiale qu’elle a relevé le double défi Chant du cygne s’en préoccupe massivement. Ces défis étaient la pandémie de COVID-19 – lorsque la totalité de la programmation 2020-2021 de la compagnie a été annulée – et une tentative plus large de se connecter et de refléter les intérêts d’une jeune génération de danseurs.

Cela a abouti à la question accidentelle du racisme ancré dans les traditions de la danse. Lors d’une production 2020 de Le lac des cygnesdirigé par Kain comme sa dernière production avant sa retraite, les cinéastes ont capturé un certain nombre de danseurs de soutien plaidant pour le droit de danser sans collants.

Ces danseurs, qui n’étaient pas blancs, ont fait valoir que le protocole consistant à porter uniquement des collants blancs n’était pas naturel pour eux : la tradition du port de collants en ballet est basée sur la création d’une image homogène du corps des danseurs, le choix des couleurs étant basé sur la majorité. danseurs blancs sur le terrain depuis sa création.

Collants, chaussures et douleurs de croissance

D’autres compagnies de ballet ont connu des difficultés similaires, notamment le Ballet de l’Opéra de Paris. trouver des collants et des chaussures qui correspondent au teint des danseurs au cours de sa saison 2020-2021 après que son directeur de l’époque ait remarqué ses collègues a qualifié les danseurs noirs de « distraction » en 2016 . Ballet Ouest de l’Utah de la même manière, les danseurs étaient autorisés à porter des collants et des chaussures qui correspondait à leur teint en 2020.

Mais la décision de Kain d’autoriser les danseurs à se produire sans collants pour le célèbre spectacle de Tchaïkovky Le lac des cygnes était une première pour ce ballet.

Voir la lutte pour que cette forme d’art s’adapte à quelque chose, même si cela semble simple pour ses jeunes interprètes, était quelque chose que la réalisatrice Chelsea McMullan voulait expressément explorer.

« Nous étions également très intéressés par le point de vue de cette nouvelle génération d’artistes, jeune et diversifiée », a déclaré McMullan. « Et c’était donc un point de vue que nous voulions dans le film – et les collants et tout ce genre de choses se sont produits de manière organique, mais c’était quelque chose qu’il était important pour nous de poursuivre. »

« Ce n’est qu’un petit pas vers le changement réel qui doit être observé dans notre industrie », a déclaré Tene Ward, un danseur de la production de Kain et l’un des interprètes qui ont soulevé la question dans le film.

« Le ballet a une longue histoire de racisme, alors j’espère que ce n’est que la petite chose qui commencera à le faire avancer et que nous pourrons réellement voir une différence et être le changement. »

Tene Ward, au centre, apparaît dans une image tirée de Swan Song de Chelsea McMullan. (TIFF)

Avec Le lac des cygnesLa danseuse principale de Jurgita Dronina a déclaré à CBC News que c’était une « décision courageuse » prise tardivement, l’acteur canadien Neve Campbell, qui a été producteur exécutif sur Chant du cygnea déclaré que cela donne aux jeunes l’occasion de se connecter avec une forme d’art qui peut encore leur sembler hostile.

« Même dans un monde où ces danseurs ont la possibilité d’avoir la liberté, ils ont un peu de mal juste parce que c’est trop vieux », a-t-elle déclaré dans une entrevue avec CBC News.

« C’est tellement inné, ce comportement. Et même les collants roses… enlever ces collants et être libre et se révéler, fait aussi peur aux gens. »

L’équipe derrière cela a dit Chant du cygne fait une tentative plus large de montrer les réalités difficiles du ballet – à la fois physiquement et émotionnellement.

Debout sur le tapis rouge avant sa première mondiale, Kain a déclaré que c’était, espérons-le, l’une des plus grandes réussites du film.

Les danseurs principaux, de gauche à droite, Harrison James et Jurgito Dronina, répètent pour la production de Kain du Lac des Cygnes, dans une scène du documentaire. (CBC)

« Je pense aussi que cela rend le ballet plus réel pour beaucoup de gens qui n’ont peut-être jamais compris ce que cela demande aux individus qui consacrent le temps qu’ils peuvent danser à le faire à un certain degré, à un niveau d’excellence comme celui-là », a déclaré Kain. .

« Et ce film en révèle vraiment l’excitation et la gloire, mais aussi ce qui se passe dans les coulisses. Et tout est vrai. Tout est véridique et réel. »

Chant du cygne est sorti vendredi sous forme de long métrage documentaire dans les cinémas de Toronto et sera diffusé dans d’autres villes canadiennes jusqu’en octobre, notamment à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, le 11 octobre ; Sudbury, Ontario, le 12 octobre; Kingston et London, en Ontario, le 13 octobre ; Ottawa le 16 octobre; Vancouver, Victoria et Saskatoon le 20 octobre ; Picton, Ont. le 22 octobre ; et Amherst, Nouvelle-Écosse, le 26 octobre.

Une série documentaire plus longue en quatre parties sera diffusée sur CBC Gem à partir du 22 novembre et chaque semaine sur CBC-TV.