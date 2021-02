Le vétéran éco-guerrier Dan ‘Swampy’ Hooper a été qualifié de « téméraire et irresponsable », pour avoir permis à son fils de 16 ans de rester avec lui dans des tunnels de fortune sous les jardins d’Euston Square.

Les manifestants de High Speed ​​2 ont creusé des passages souterrains dans le cadre de leur manifestation à Londres, avec jusqu’à cinq personnes qui vivraient sous terre.

Hier, le groupe a affirmé que les équipes d’expulsion creusaient au-dessus de leurs têtes et que les manifestants étaient tenus éveillés la nuit pour « nous faire sortir du trou », selon la BBC.

Swampy, qui est connu pour utiliser les tunnels comme forme de protestation depuis les années 1990, a été critiqué pour avoir permis à son fils Rory, 16 ans, de se joindre à la manifestation clandestine – au milieu de la crainte que les tunnels ne s’effondrent.

Dan ‘Swampy’ Hooper a été critiqué comme « imprudent et irresponsable », pour avoir permis à son fils de 16 ans, Rory (photo), de rester dans les tunnels lors de la manifestation HS2 d’Euston Square Gardens.

Swampy dit qu’il « ne pouvait pas être plus fier » de son fils (photographié ensemble), mais admet qu’il était prudent à l’idée que Rory reste dans le tunnel au début

Le député pro-HS2, Andrew Mitchell, a déclaré au Sun: « Le fils de Swampy devrait étudier du mieux qu’il peut pour son prochain examen, pas au bout d’un tunnel dangereux.

«Son père est imprudent et irresponsable.

Un expert en sauvetage avait averti que de fortes pluies et du grésil pourraient provoquer l’effondrement des tunnels sous Euston à Londres et mettre en danger les militants HS2 vivant dans les souterrains.

Le père de quatre enfants, Swampy, a parlé de son fils rejoignant la manifestation, disant au Guardian: « Pour commencer, je ne voulais pas que Rory soit dans le tunnel pour l’expulsion, mais il était absolument catégorique qu’il resterait là-bas. avec moi pour ça.

Le groupe HS2 Rebellion protestent à Euston Square Gardens car ils pensent que le petit espace vert sera nivelé pour faire place à une station de taxis temporaire avant d’être vendu aux développeurs. Swampy est l’une des nombreuses personnes séjournant dans des tunnels de fortune dont les experts craignent qu’elle ne risque de s’effondrer

« Il a aidé à le creuser et c’est son avenir en jeu, et celui d’autres jeunes comme lui, donc je ne pouvais pas vraiment discuter. Il me rappelle ce que j’étais à son âge et je ne pouvais tout simplement pas être plus fier de lui.

Le groupe HS2 Rebellion protestent à Euston Square Gardens car ils pensent que le petit espace vert sera nivelé pour faire place à une station de taxis temporaire avant d’être vendu aux développeurs.

En plus de rester dans les tunnels, d’autres militants utilisaient des arbres pour protester, bien que des cueilleurs de cerises soient arrivés le week-end pour démanteler les structures.

Le groupe dit maintenant que les équipes d’expulsion creusent au-dessus de leurs têtes et que les manifestants ont été tenus éveillés toute la nuit pour « nous faire sortir du trou », rapporte la BBC.

Les manifestants n’ont pas dit combien sont clandestins, mais ils sont convaincus qu’ils peuvent poursuivre la manifestation pendant quelques jours de plus.

Un manifestant a déclaré: « Toute la nuit, des pierres nous sont tombées sur la tête à travers les interstices.

Des cueilleurs de cerises sont arrivés samedi dans les jardins de Londres pour démanteler les structures que les manifestants avaient installées à l’intérieur des arbres dans le cadre de la manifestation.

« Ils nous ont gardés éveillés toute la nuit pendant des heures et des heures et des heures pour nous garder éveillés et essayer de nous faire sortir du trou.

«Toute la saleté descend toujours dans mes manches. Ce n’est pas la plus agréable des expériences, c’est assez désagréable d’être juste.

Certains des manifestants à l’extérieur des tunnels ont été arrêtés.

L’équipe d’expulsion a enlevé le toit de la structure protégeant l’avant du tunnel.