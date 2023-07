Swae Lee et Bryson Tiller organisent des soirées GRATUITES à Rolling Loud Miami

Rolling Loud Miami était un autre spectacle rempli de manigances débordant de moments viraux comme A $ AP Rockyest soupçonné d’avoir tiré sur Travis Scott, YungMiamiLe fils de 10 ans jette de l’argent sur les danseurs, crunkstar écrasant le crâne Duc Deuce faire claquer un ventilateur à travers une table à mi-performance, Lil Uzi Vertl’ensemble planétaire de , et plus encore.

Considéré comme le plus grand festival hip-hop au monde, il y en a pour tous les goûts, y compris les fans en dehors des festivités qui ont eu droit à des block parties GRATUITES alimentées par le Application CheckN.

Hébergé par Swae Lee, Bryson Tilleret la personnalité de la diffusion en direct de Rolling Loud Oui Julzl’événement de 2 nuits était l’endroit idéal pour de bonnes vibrations, des performances gratuites et des opportunités de réseautage dans la ville animée.

Les fans ont afflué vers le quartier Wynwood de Miami pour l’expérience qui était gratuite pour tous ceux qui téléchargent l’application avec une incitation supplémentaire de VIP Express Access en « vérifiant » avec ses partenaires Miami Pro League, remix Footwear et Ksubi.

Selon un communiqué de presse, « CheckN indique aux utilisateurs où se trouvent toutes les personnes – amis et étrangers (pensez à « Waze » pour les gens). En plus de pouvoir voir où se trouvent les foules, CheckN vous aide à trouver les événements les plus cool qui se déroulent en temps réel.

Une fois sur place, l’application vous permet de parcourir les profils de toutes les autres personnes présentes et de vous connecter avec les gens, ainsi que de recevoir des offres exclusives de vos célébrités et lieux préférés.

Les partenaires d’application incluent Jean Mur (Investisseur), Yes Julz (Investisseur CMO), Don Gold (ancien chef de l’UFC EVP de l’investisseur S&E), et plus encore.

