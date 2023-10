Dans le cadre du Quantum Tech Hub du Colorado, une initiative de subvention fédérale, les écoles de St. Vrain Valley se joignent à un groupe plus large développant un programme de technologie quantique dans les collèges et lycées.

La désignation de pôle de technologie quantique de l’État devrait débloquer des investissements fédéraux, notamment de nouvelles ressources pédagogiques pour les étudiants de Saint-Vrain, à mesure que le district intègre la technologie quantique dans ses classes. Le district accueillera également une réunion annuelle Elevate Quantum dans son centre d’innovation de Longmont.

Au total, plus de 70 partenaires – districts scolaires, collèges communautaires et universités, entreprises, laboratoires fédéraux et gouvernements étatiques et locaux – participent à la première phase de l’initiative, selon les responsables de St. Vrain.

« Il s’agit vraiment d’une collaboration extraordinaire », a déclaré Joe McBreen, surintendant adjoint de l’innovation à St. Vrain. «Je suis tellement excité de commencer ce travail.»

Colorado a été désigné en tant que centre officiel de technologie et d’innovation pour l’industrie quantique au début du mois, ouvrant des dizaines de millions de dollars de financement et renforçant le profil de la région en tant que leader dans le domaine.

L’État a été choisi comme pôle technologique dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act de 2022. La loi met à disposition initialement 500 millions de dollars, dont 10 milliards de dollars autorisés pour 20 pôles régionaux.

La région de Boulder-Denver est depuis des décennies un centre de recherche en technologie quantique et un pipeline pour les entreprises. L’informatique quantique est considérée comme faisant passer l’informatique à un nouveau niveau en utilisant la physique quantique pour résoudre plus rapidement des problèmes statistiques plus complexes.

Le pôle se concentrera sur le développement de l’utilisation de l’informatique quantique, de la détection quantique, des réseaux quantiques et des technologies matérielles quantiques et sur le transfert de ces applications du laboratoire au marché, selon les responsables. Cette technologie peut contribuer à accélérer la découverte de médicaments et de sources de minéraux essentiels, ainsi qu’à améliorer les systèmes de navigation spatiaux et les satellites d’observation.

McBreen s’est dit très surpris d’apprendre que l’on estime que près de la moitié des emplois quantiques ne nécessiteront pas de diplômes supérieurs. Outre les chercheurs scientifiques, a-t-il déclaré, le domaine aura besoin de machinistes, de techniciens en soudure, de soudeurs et d’autres techniciens similaires.

“Les gens du secteur des affaires et du secteur des technologies de l’information prévoient que l’écosystème informationnel quantique sera la prochaine grande nouveauté de notre économie”, a-t-il déclaré. “C’est une opportunité à laquelle nous pouvons participer et réellement diriger.”

Les responsables du district scolaire de Boulder Valley voient également le potentiel de la désignation de pôle de technologie quantique pour accroître les opportunités pour les étudiants. Cette désignation intervient alors que le district étend ses programmes de formation professionnelle et technique ainsi que ses options d’apprentissage en milieu de travail.

« Nous sommes très heureux de pouvoir inclure un enseignement sur la technologie quantique afin que nos étudiants puissent participer à ce travail vraiment passionnant », a déclaré Bianca Gallegos, directrice exécutive des partenariats stratégiques de Boulder Valley.

Le district utilisera l’argent de son émission d’obligations de construction de 350 millions de dollars pour ajouter de l’espace pour davantage de cours d’enseignement professionnel et technique dans les collèges et lycées. L’émission obligataire, qui a été approuvée par les électeurs en novembre, comprend également de l’argent pour la rénovation du Boulder Technical Education Center.

Alors que la communauté du Boulder Technical Education Center commence à discuter de la manière dont elle souhaite étendre les programmes existants et en ajouter de nouveaux, la technologie quantique fera partie de la discussion, a déclaré Arlie Huffman, directrice des relations professionnelles et universitaires de Boulder Valley.

Il a déclaré que le district souhaite donner aux étudiants la possibilité d’acquérir les compétences qui seront nécessaires pour participer à l’industrie quantique grâce à un parcours de fabrication avancée. Boulder High propose également un cours d’informatique qui offre une introduction à l’informatique quantique et à ce qui est nécessaire pour travailler du côté informatique de l’industrie.

“Nous voulons être l’un des points d’entrée dans l’industrie quantique”, a déclaré Huffman.

Le Denver Post a contribué à ce rapport.