SVM SportShorts du samedi 3 décembre 2022 – Shaw Local

Football

Ryan de Sterling remporte les honneurs de MVP dans Western Big 6

Kael Ryan, senior de Sterling, a été nommé MVP du Western Big 6, alors que la ligue a publié son équipe de football de toutes les conférences plus tôt cette semaine.

Ryan était l’un des six Golden Warriors à se tailler une place dans l’équipe première, puisqu’il a été nommé dans la défense de l’équipe première. Les autres membres de la première équipe en défense étaient le junior Kendrick Muhammad et les seniors JP Schilling et AJ Kested. Le senior Antonio Tablante et le junior Lucas Austin étaient des choix offensifs de la première équipe.

Ryan était la seule sélection de la deuxième équipe de Sterling, en attaque.

Christian Beasley, senior des Warriors, était un choix de mention honorable à la fois en attaque et en défense, et Kested a été nommé mention honorable en attaque.

Les habitants saccagent l’équipe de football de toutes les conférences de Three Rivers East

Les Newman Comets ont placé 15 joueurs dans l’équipe de football de toutes les conférences TRAC East, tandis que Bureau Valley avait trois lauréats.

Bureau Valley senior Ayize Martin était un choix unanime en tant que joueur de ligne défensive de la première équipe, tandis que Newman senior Hayden Witt était également un joueur de ligne défensive de la première équipe, et Comets senior Dylan Garland était le parieur de la première équipe.

Witt et son compatriote senior de Newman Adam Morgan étaient des sélections de la deuxième équipe sur la ligne offensive, tandis que les camarades de classe Comet Hunter Luyando et Nolan Britt ont été nommés porteurs de ballon de la deuxième équipe, et JJ Castle était un quart-arrière de la deuxième équipe. Luyando était un joueur de ligne défensive de la deuxième équipe, le senior Gabe Padilla et le deuxième Daniel Kelly étaient les secondeurs de la deuxième équipe, et le senior Brady Grennan était un demi défensif de la deuxième équipe.

Newman junior Christopher Accardi (ligne offensive), senior Ayden Batten (ailier offensif), senior Jaesen Johns (ailier offensif), junior Caleb Donna (ligne défensive), senior Blayke Holbrook (secondeur), senior Carter Rude (arrière défensif) et Britt ( arrière défensif) étaient tous des choix de mention honorable.

Martin de BV était un joueur de ligne défensif de la deuxième équipe et le junior Connor Scott était un secondeur de la deuxième équipe. Junior Jon Dybek était un joueur de ligne offensive mention honorable.

Les sections locales remportent les honneurs de toutes les conférences pour le football de Three Rivers West

Jase Grunder, senior d’Erie-Prophetstown, a été sélectionné à l’unanimité en attaque et en défense pour diriger le contingent local de l’équipe de toutes les conférences de TRAC West.

Grunder (running back et linebacker) a été rejoint dans la première équipe par Clay Hockaday senior des Panthers (ligne défensive), tandis que Hunter Bruketta senior (linebacker) était un choix de la deuxième équipe. EP junior Michael Collins (ligne défensive) était un choix de mention honorable.

Morrison junior Chase Newman a été élu demi défensif de la première équipe et demi offensif de la deuxième équipe, tandis que le junior Sebastian Carreno était le centre de la deuxième équipe et le recrue Brady Anderson était un demi offensif de la deuxième équipe. Junior Carson Strating (secondeur) et senior Danny Mouw (arrière défensif) faisaient également partie de la deuxième équipe, et Strating était une mention honorable. Le senior Logan Baker (ligne offensive) et le deuxième Donny Reavy (ligne défensive) ont également été des sélections de mention honorable.

NUIC honore plusieurs sections locales avec des clins d’œil au football de toutes les conférences

Les équipes locales étaient bien représentées dans l’équipe de football de toutes les conférences de la NUIC, puisque 11 joueurs de Fulton, 10 joueurs de Forreston et six joueurs d’Eastland-Pearl City ont été honorés.

Le joueur de ligne offensive senior de Fulton, Braiden Damhoff, l’ailier senior Ethan Price et l’ailier serré junior Baylen Damhoff ont tous été sélectionnés à l’unanimité et ont été rejoints lors de la première attaque de l’équipe par le quart-arrière senior Brayden Dykstra. Le secondeur senior Conner Sheridan et le rusher senior Joel Ford ont été des choix unanimes en défense et ont été rejoints dans la première équipe par le joueur de ligne senior Zane Pannell et le demi défensif senior Ryan Eads. Le botteur senior Endi Qunaj a également fait l’unanimité.

Également pour les Steamers, le senior Lukas Schroeder était un choix de deuxième équipe au poste de porteur de ballon et une sélection de mention honorable au parieur, Braiden Damhoff était un deuxième joueur sur la ligne défensive, Pannell était un choix de mention honorable au centre et Ben Fosdick a été nommé. mention honorable au poste de demi défensif.

Forreston senior Johnny Kobler était une sélection unanime à la fois au poste de porteur de ballon et à la ligne défensive, tandis que le senior Casey DeVries était un choix unanime au joueur de ligne offensive et un choix de la deuxième équipe à la ligne défensive. Le senior Kyler Ganz était un membre de la première équipe à l’extrémité rapprochée et un deuxième équipe et secondeur, le junior Kaleb Sanders était la première équipe au edge rusher et une mention honorable au porteur de ballon, le senior Quinten Frederick était un secondeur de la première équipe et le junior Micah Nelson était un demi défensif de la première équipe.

Toujours pour les Cardinals, Drew Dieterman était une sélection de la deuxième équipe au centre, tandis que les seniors Ethan Bocker et Alex Milnes ont tous deux été nommés mention honorable sur la ligne offensive, et le junior Zac Shuman était un joueur de ligne défensive avec mention honorable.

Le junior EPC Ethan Petta était un arrière défensif de la première équipe et une mention honorable, tandis que le junior Brady Sweitzer était un joueur utilitaire de la première équipe. Le senior Carsen Heeren était un quart-arrière de la deuxième équipe et un arrière défensif avec mention honorable, le senior Maddux Hayden était un secondeur de la deuxième équipe, le senior Tanner Purdue était un centre de mention honorable et le recrue Will Birchen était un secondeur de mention honorable pour les Wildcatz.

Le porteur de ballon senior Durand-Pecatonica AJ Mulcahy a été nommé MVP offensif de la ligue, tandis que le secondeur senior Gunar Lobdell de Lena-Winslow était le MVP défensif. Mulcahy (RB / DB), Lobdell (RB / LB), le joueur de ligne senior Le-Win Henry Engel et Le-Win junior RB / DL Gage Dunker ont rejoint Kobler en tant que choix unanimes des deux côtés du ballon.

Les sections locales honorées par l’Illinois 8-Man Football Association

Huit joueurs de la région ont été nommés dans l’équipe de tous les États de l’I8FA, et plusieurs autres ont remporté les honneurs de toutes les divisions.

Amboy TE/DE Brennan Blaine, AFC QB Carson Rueff, Polo RB/LB Avery Grenoble et QB/LB Brock Soltow, et Milledgeville QB/LB Connor Nye, G/DE Eric Ebersole, WR/DB Kacen Johnson et RB/LB Kolton Wilk a tous gagné des places dans l’équipe de tous les États.

Rueff était également un quart-arrière de la première équipe de la première équipe de toutes les divisions North 1. Également pour l’AFC, Lane Koning était un receveur large de la première équipe et un demi défensif mention honorable, Auden Polk était un demi offensif de la deuxième équipe, Zane Murphy était un receveur de la deuxième équipe et un demi défensif, Jordan Harris était une deuxième équipe à l’intérieur secondeur et botteur, et Logan Mershon était un porteur de ballon avec mention honorable.

Dans l’équipe de toutes les divisions du Nord 2, plusieurs des sections locales de l’équipe de tous les États ont été choisies à l’unanimité dans l’équipe première : Milledgeville’s Nye (QB et utilitaire défensif), Johnson (WR & DB) et Ebersole (G), Polo’s Soltow ( utilitaire offensif & OLB) et Grenoble (RB), et Amboy’s Blaine (TE). Ian Sundberg des Clippers était un gardien unanime de la première équipe.

Les autres équipes premières locales étaient Wilk (RB) et Bryce McKenna (ILB) de Milledgeville, Delo Fernandez (DT) de Polo et Trey Payne (C) et Landon Montovan (DT) d’Amboy. Blaine et Ebersole étaient également des ailiers défensifs de la première équipe.

Les lauréats de la deuxième équipe étaient Landon Whelchel (RB & ILB) d’Amboy, Quinn Leffelman (DE) et Eddie Jones (DB), Waylon Harris (G) et Cayden Webster (DE) de Polo, et Konnor Johnson de Milledgeville (utilitaire offensif), Bruce Raymond (DT), Micah Toms-Smith (OLB) et Wilk (utilitaire défensif).

Les sélections avec mention honorable étaient Tucker Lindenmeyer (QB), Leffelman (RB) et Austin Heath (DT) d’Amboy et Cayden Akers (G) de Milledgeville.

Volley-ball

Le trio de volley-ball Sterling nommé toutes conférences

Les Golden Warriors ont vu trois joueurs gagner des places dans l’équipe de volley-ball de toutes les conférences Western Big 6, publiée plus tôt cette semaine.

La passeuse de deuxième année Delali Amankwa était une sélection de la deuxième équipe, tandis que les frappeuses Kathryn Rowzee et Katie Dittmar ont obtenu des mentions honorables.

La libéro senior de Moline, Megan DePoorter, a été nommée MVP de la ligue.

Une douzaine de locaux nommés dans l’équipe de volley-ball entièrement BNC

Rock Falls avait trois sélections en équipe première dans l’équipe de volley-ball de toutes les conférences de Big Northern, tandis que Dixon avait également une première équipe parmi les 12 sections locales nommées dans l’équipe.

Les juniors de Rock Falls Denali Stonitsch et Claire Bickett et la senior Emily Lego, et la libéro senior de Dixon Natalie Davidson étaient toutes des choix de la première équipe.

Les juniors de Rock Falls Nicolette Udell et Carli Kobbeman, le senior de Dixon Joey Brumbly et les seniors de l’Oregon Ava Wight et Sophie Stender ont été sélectionnés dans la deuxième équipe.

Dixon senior Sydney Hargrave, Oregon senior Liz Mois et Rock Falls senior Cadence Williamson ont reçu une mention honorable.

Une paire de comètes nommée à l’unanimité pour toutes les conférences à Three Rivers East

Newman senior Katie Grennan et junior Kennedy Rowzee ont été sélectionnés à l’unanimité dans la première équipe de l’équipe de volley-ball de toutes les conférences de TRAC East, et son coéquipier junior Jess Johns était également membre de la première équipe.

Les juniors de Bureau Valley, Kate Salisbury et Ella Thacker, ont également été choisies pour la première équipe, tandis qu’Olivia Gartin de Princeton était l’autre lauréate unanime.

Les juniors Newman Addison Foster et Sam Ackman étaient des sélections de la deuxième équipe, tout comme la junior BV Emma Stabler, et la recrue Storm Keely Lawson était un choix de mention honorable.

Un quatuor d’habitants nommé dans l’équipe de volley-ball de Three Rivers West

La junior d’Erie-Prophetstown, Kennedy Buck, a été nommée dans la première équipe de l’équipe de volley-ball de toutes les conférences de TRAC West, tandis que deux de ses coéquipières et une joueuse de Morrison ont également été honorées.

Aylah Jones, senior EP, était un deuxième membre de l’équipe, et le deuxième étudiant Jamie Neumiller était une sélection de mention honorable. Morrison junior Jordan Eads a également été nommé mention honorable.

NUIC nomme une équipe de volley-ball de toutes les conférences

Jaiden Schneiderman de Forreston a été nommé MVP de la ligue, et Fulton a également eu une paire de sélections unanimes dans l’équipe de volley-ball de toutes les conférences NUIC South.

Les Steamers Brooklyn Brennan et Resse Germann ont été élus toutes conférences par tous les entraîneurs de la ligue, tout comme Schneiderman.

Trixie Carroll et Jenica Stoner d’Eastland, Alaina Miller de Forreston, Lily Smith de Milledgeville et Lindee Poper de Polo ont également été nommées dans la première équipe.

Les sélections de la deuxième équipe étaient Tyrah Vaessen d’Amboy, Quinc Haverland d’Eastland, Madyson Schoonhoven et Brooke Boettner de Forreston, Annaka Hackett et Miraya Pessman de Fulton et Lydia Faulkner de Milledgeville.

Taylor Jahn de l’AFC était un choix de mention honorable, tout comme Courtney Ortgiesen d’Amboy, Rylee Broshous et Jenna Greenfield de Forreston, Ava Bowen et Reese Dykstra de Fulton, Emma Foster de Milledgeville et Teah Almasy de Polo.

Les volleyeurs de Sauk remportent des prix d’après-saison

L’équipe de volley-ball de Sauk Valley comptait quelques personnes qui ont remporté les honneurs des séries éliminatoires.

Jaelyn Fitzgerald et Nicole Boelens ont été nommées dans l’équipe de toute la région IV, tandis que Boelens, Tiana Tichler et Gabby Jones ont obtenu des places dans l’équipe de toutes les conférences d’Arrowhead. Tichler et Fitzgerald étaient également des sélections de tous les tournois de la région IV.

Football garçons

Pena de Sterling remporte les honneurs de la première équipe du Western Big 6

L’attaquant senior senior de Sterling Fabricio Pena a été nommé dans la première équipe de l’équipe de football de toutes les conférences Western Big 6, a récemment annoncé la ligue.

Les milieux de terrain juniors des Golden Warriors Daniel Bermudez et Jadon Jones, et le défenseur junior Carter Chance ont été des sélections de mention honorable.

Les sections locales nommées à l’équipe de soccer de toutes les conférences de Big Northern

Le gardien de deuxième année de l’Oregon, Gavin Morrow, et ses coéquipiers seniors Jacob Vegliando (milieu de terrain), Grant Stender (défenseur) et Ryan Harkness (défenseur), ainsi que le milieu de terrain senior de Dixon, Walker Tilton, ont tous été nommés membres de la première équipe du BNC, a annoncé la ligue.

Les seniors de l’Oregon Ethan Shafer et Miley Smith, ainsi que Quade Richards et Damien Beck de Dixon ont reçu une mention honorable.