SVM SportShorts du mardi 13 juin 2023

Le duo Sterling nommé dans l’équipe All-State de l’ICA

L’Illinois Coaches Association a publié lundi ses équipes de softball All-State 3A et 4A, et deux joueurs de Sterling ont été nommés dans l’équipe 3A.

La lanceuse junior Sienna Stingley était une sélection de la deuxième équipe et la voltigeuse senior Lauren Jacobs était une lauréate de la troisième équipe.

Trois autres écoles Western Big 6 ont également permis aux joueurs de gagner des places dans les équipes. Geneseo avait quatre sélections, dont la première équipe Jaelyn Lambin, une voltigeuse senior, tandis que Rock Island a ajouté deux joueurs à l’équipe 3A. United Township avait trois joueurs qui ont gagné des places dans l’équipe 4A.

Les athlètes de la région remportent des médailles lors de la compétition d’athlétisme IESA 3A-4A

Plusieurs athlètes du collège de toute la vallée de Sauk ont ​​remporté des médailles lors de la rencontre d’athlétisme IESA Class 3A et 4A State le mois dernier au EastSide Center à East Peoria.

Lors de la rencontre des garçons de classe 4A, Challand a terminé troisième du 4×400 de huitième année (3: 40,97), tandis que Dean Geiger de Reagan a terminé cinquième du 1600 de huitième année (4: 41,19). Luke Jackson de Challand s’est classé huitième au disque de septième année (112 pieds, 0 pouces).

Dans la rencontre des filles 4A, Kendall Barajas de Challand a terminé cinquième au lancer du poids de septième année (28-10) et sixième au lancer du disque (84-7), tandis qu’Ella Davidson de Reagan s’est classée huitième au lancer du poids de huitième année (30- 3.5).

Lors de la rencontre de septième année des garçons 3A, Colton Clark de Riverdale a remporté le titre d’État au 400 (54,77 secondes) et a également terminé quatrième au 200 (25,64). Riverdale a terminé deuxième du 4×100 (51,01) et a terminé troisième du 4×400 (4: 01,36), tandis que Nate Supan a terminé troisième du 1600 (5: 01,92) et Lucas Dunbar a terminé huitième du saut en longueur (17-2) . Gabe Dykhuizen de Morrison a terminé sixième au saut en longueur (17-10) et Rock Falls a terminé huitième au 4×200 (1: 51,29).

Lors de la compétition de huitième année des garçons 3A, Taeshawn Prince de Rock Falls a terminé troisième au saut en longueur (10-4,5) et Rock Falls a terminé cinquième au 4×200 m (1: 42,84). Riverdale a terminé cinquième du 4×400 (3: 51,13) et septième du 4×200 (1: 42,94).

Lors de la rencontre des filles de septième année 3A, Brooklyn Peterson de Riverdale a remporté le titre d’État au lancer du poids (34-9), et sa coéquipière Ava Gaulrapp a terminé sixième du 400 (1: 05,00); Riverdale a également pris la troisième place du 4×400 (4:29.89). Mya Shipp, de Bureau Valley, a terminé deuxième du 400 m (1:03,25) et sixième du saut en longueur (14-11,25).

Lors de la rencontre des filles de huitième année 3A, Riverdale a terminé deuxième du 4×400 (4: 25,96) et une sixième place du 4×200 (1: 55,68), tandis que Jillian Murray a terminé sixième du 1 600 (5 :38.74) et Amarah Coleman s’est classée septième au disque (83-2).