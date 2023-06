SVM SportShorts du 20 juin 2023 – Shaw Local

Heflin signe avec les Saints

Jack Helfin, originaire de Prophetstown, est de retour dans la NFL, signant avec les Saints de la Nouvelle-Orléans en tant qu’agent libre le 15 mai.

Heflin, un joueur de ligne défensif intérieur, a disputé quatre matchs avec les Packers de Green Bay en 2021 et 22, avant d’être libéré en décembre dernier. Les Giants de New York l’ont signé et il a joué un match pour eux, enregistrant 23 clichés défensifs.

Le 6 pieds 3 pouces et 304 livres a été affecté aux Roughnecks de Houston de la XFL ce printemps et a remporté les honneurs All-XFL avec 25 plaqués (12 en solo), trois plaqués pour perte, un sac et un échappé récupéré en 10 matchs. .

Heflin était un joueur de ligne à double sens à Erie-Prophetstown, remportant les honneurs de tous les États, et a été titulaire sur la ligne défensive du nord de l’Illinois pendant trois ans avant d’être transféré dans l’Iowa pour la saison 2020.

Junis prend son envol

Jakob Junis, originaire de Rock Falls, a connu un mois de mai exceptionnel hors de l’enclos des releveurs pour les Giants de San Francisco, avec une MPM de 1,35 en 13 1/3 de manches en huit apparitions.

Il n’a accordé que trois points (deux mérités) et neuf coups sûrs, avec 19 retraits au bâton, neuf marches et un batteur frappé. Il n’a pas accordé de point lors de six de ses huit apparitions au cours du mois – y compris les cinq dernières – et a accordé deux coups sûrs ou moins à chaque sortie. Les frappeurs adverses n’ont frappé que 0,209 contre lui, après un mois d’avril qui a vu son ERA à 6,06 et les frappeurs ont frappé 0,343 contre lui.

Junis a eu quelques sorties plus longues jusqu’à présent en juin. Il a accordé un point mérité et trois coups sûrs en trois manches contre les Orioles le 4 juin, en retirant trois sans but sur balles. Il a subi une défaite le 10 juin contre les Cubs, accordant quatre points mérités et cinq coups sûrs en 2 2/3 manches, avec cinq retraits au bâton, une marche et un coup sûr.

Il a rebondi mercredi dernier contre les Cardinals, lançant trois manches de blanchissage en relève, n’accordant qu’un seul coup sûr tout en en retirant trois et en n’en marchant aucun. Et il a décroché son premier arrêt de la saison vendredi contre les Dodgers, en retirant un sur des prises et sur aucun but dans une manche de soulagement sans coup sûr et sans but.

Dans ce match, il a lancé la 11e manche après que les Giants aient pris une avance de 7-5, et il a retiré Freddie Freeman avec un coureur au troisième pour mettre fin au match et préserver la victoire.

Junis a maintenant une fiche de 3-3 avec un arrêt cette saison et a une MPM de 4,12 en 39 1/3 de manches lancées en 19 apparitions. Il a accordé 19 points (18 mérités) et 42 coups sûrs, avec 48 retraits au bâton, 16 marches et deux batteurs frappés.

Rochelle accueillera un tournoi de tennis en juillet

Le quatrième tournoi annuel de tennis d’été de Rochelle aura lieu les vendredi et samedi 28 et 29 juillet sur les courts de tennis du lycée.

Les catégories d’âge vont de la sixième année aux seniors (60 ans et plus) en simple le 28 juillet et en double/double mixte le 29 juillet. Le jeu commence à 15 h le vendredi et à 8 h le samedi. Le coût est de 30 $ par personne plus une boîte de balles de tennis; tous les profits iront au programme de tennis de Rochelle High School.

Il y aura des concessions, une vente de garage de tennis, des récompenses, des t-shirts et plus encore. Visitez https://forms.gle/nEbBpqZok6okq2vM7 avant le 14 juillet pour vous inscrire.