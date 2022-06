Sven Botman: Newcastle a une offre de transfert acceptée par Lille pour le défenseur | Nouvelles du centre de transfert

Newcastle a conclu un accord avec Lille pour signer le défenseur central Sven Botman.

Les frais totaux pour le défenseur sont de l’ordre de 35 millions de livres sterling.

Botman devrait se rendre à Tyneside pour un examen médical la semaine prochaine et pour finaliser les conditions personnelles et conclure l’accord.

Le Néerlandais a été la première cible de transfert défensif d’Eddie Howe cet été.

Newcastle a suivi Botman depuis janvier et a battu la concurrence de l’AC Milan.

Plus à venir…

Newcastle signe Pope de Burnley pour 10 millions de livres sterling

Nick Pope a terminé son transfert de 10 millions de livres sterling à Newcastle depuis Burnley, le gardien anglais signant un contrat de quatre ans.

Le joueur de 30 ans tenait à rester en Premier League après la relégation de Burnley au championnat pour s’assurer qu’il reste dans les plans anglais de Gareth Southgate avant la Coupe du monde au Qatar cet hiver.

Pope, qui avait encore un an sur son contrat à Burnley, défiera Martin Dubravka pour le maillot n ° 1 à St James ‘Park.

L’ancien gardien de but de Charlton devient la deuxième signature estivale d’Eddie Howe après l’arrivée de l’arrière gauche Matt Targett plus tôt ce mois-ci.

Pope a déclaré: “Maintenant que je suis ici, j’ai hâte de commencer. L’accord a mis quelques semaines à se concrétiser, mais il a franchi la ligne très rapidement, et je suis ravi d’être ici et je J’ai vraiment hâte de m’y retrouver.”

Plus à venir…

