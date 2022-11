SVCC organise une école de formation en leadership pour les sections FFA – Shaw Local

DIXON – Le Sauk Valley Community College a organisé une école de formation en leadership pour les chapitres de la section deux de la FFA le 16 novembre.

FFA Section Deux écoles qui ont participé étaient: Oregon, Byron, Morrison, Amboy, La Moille, Challand Middle School, Prophetstown, Rochelle, Chadwick-Milledgeville, Stillman Valley, Polo, Sterling, Byron et Ashton-Franklin Center.

Selon la FFA, les membres se concentrent sur le développement des compétences et la préparation de carrière en participant à des événements compétitifs de développement de carrière et de leadership qui développent la responsabilité individuelle, favorisent le travail d’équipe et favorisent la communication tout en reconnaissant la valeur de la compétition éthique et de la réussite individuelle.

Étudiants de la FFA participant aux activités de l’École de formation en leadership. (Photo fournie par le Sauk Valley Community College)

Étudiants de la FFA participant aux activités de l’école de formation en leadership au Sauk Valley Community College. (Photo fournie par le Sauk Valley Community College)