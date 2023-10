SVB Financial Group finalise la vente de ses activités de banque d’investissement à l’équipe de direction du groupe

SANTA CLARA, Californie., 2 octobre 2023 /PRNewswire/ — SVB Financial Group (Pink Sheets : SIVBQ) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la vente de son activité de banque d’investissement, SVB Securities LLC (maintenant nommée Leerink Partners LLC), au groupe d’offreurs de l’équipe de direction dirigé par Jeff LeerinkPDG et fondateur de Leerink Partners, et soutenu par des fonds gérés par The Baupost Group LLC

Comme annoncé précédemment, le rachat dirigé par la direction a été sélectionné et approuvé comme offre retenue pour les activités de banque d’investissement à la suite d’un processus d’appel d’offres mené selon des procédures approuvées par le tribunal américain des faillites du district sud de New York.

Selon les termes du contrat d’achat, l’acquisition auprès de SVB Financial Group comprenait une combinaison de liquidités, le remboursement d’un billet intersociétés, la prise en charge de certains passifs (y compris d’importantes obligations de rémunération différée) et un instrument de capitaux propres de 5 % dans l’entité acheteuse.

MoffettNathanson LLC, une entreprise de recherche côté vente détenue par SVB Financial Group, n’a pas été incluse dans la transaction et fait toujours partie de SVB Financial Group.

Les documents déposés auprès du tribunal et d’autres informations relatives à la procédure du chapitre 11 du groupe financier SVB sont disponibles sur un site Web administré par l’agent des réclamations de la société, Kroll, à l’adresse https://restructuring.ra.kroll.com/svbfg/; ou par email [email protected].

Conseillers

Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier, Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique et Alvarez & Marsal en tant que conseiller en restructuration de SVB Financial Group en tant que débiteur-exploitant.

À propos de SVB Groupe Financier

SVB Financial Group (Pink Sheets : SIVBQ) est la société holding de diverses sociétés de services financiers, dont SVB Capital.

SOURCE SVB Groupe Financier