Svalbard : le changement climatique réchauffe l’archipel à un rythme plus rapide

Le réchauffement accéléré dans l’archipel du Svalbard offre un aperçu de l’impact actuel et futur du changement climatique dans l’Arctique et dans le monde.

La région arctique se réchauffe à un rythme beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale, les températures au Svalbard augmentant six fois plus vite que dans le reste du monde.

“Il va continuer à se réchauffer à un rythme rapide”, a déclaré lundi Rasmus Benestad, un scientifique de l’Institut météorologique norvégien, à l’émission Your Morning de CTV.

Benestad a déclaré que l’Arctique se réchauffait plus rapidement en raison du retrait de la glace de mer qui expose l’eau de mer plus chaude en dessous, créant une réaction en chaîne appelée amplification polaire.

En juillet 2020, Svalbard a enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée de 21,7 ° C. Avant cela, les îles connaissaient normalement des températures comprises entre 5 et 8 ° C pour cette période de l’année.

Le changement climatique a affecté la vie dans la région, Benestad signalant des précipitations extrêmes au début de 2012 et une avalanche mortelle en décembre 2015.

Parallèlement à la fonte du pergélisol, la réduction de la banquise entraînera une élévation du niveau mondial de la mer.

“Cela dépend donc de ce que nous faisons réellement en termes d’émissions mondiales de carbone et d’utilisation de combustibles fossiles”, a déclaré Benestad. “Mais il est certain que nous devons nous adapter aux changements dans la région de Svalbard.”



