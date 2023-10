SVACC organise le 5e dîner annuel de fabrication – Shaw Local

STERLING – Plus de 180 personnes ont assisté au cinquième dîner annuel de fabrication de la Chambre de commerce de la région de Sauk Valley, le jeudi 12 octobre, au Sauk Valley Community College de Dixon.

Le dîner a été l’occasion de célébrer l’industrie manufacturière de la vallée de Sauk et de recueillir des fonds pour offrir des bourses aux étudiants poursuivant une carrière dans le secteur manufacturier. L’événement soutient également les initiatives de développement de la main-d’œuvre en créant des réservoirs de talents.

La soirée a été marquée par du réseautage et des discussions qui ont mis en lumière les efforts de collaboration visant à relever les défis liés à la main-d’œuvre. Les participants ont reçu des mises à jour sur la programmation du Whiteside Area Career Center, du Regional Office of Education 47 et du Sauk Valley Community College.

Les récipiendaires des bourses d’études en fabrication 2023-2024 ont été annoncés et présentés lors de l’événement. De plus, les étudiants ont participé à la vente aux enchères de desserts, dirigée par Ken Duncan, Duncan Land and Auction.

« C’est un honneur pour la chambre d’accueillir un si grand événement afin de servir davantage les grands fabricants et nos membres de la vallée de Sauk », a déclaré Jon Mandrell, président du conseil d’administration du SVACC. « Nous nous engageons à ajouter de la valeur à nos membres, à être un catalyseur de la croissance de nos entreprises locales et à collaborer dans le développement de la main-d’œuvre. Merci à tous ceux qui ont participé et félicitations aux boursiers de cette année qui ont été reconnus.

L’événement de cette année était parrainé par IFH Group, United Craftsmen, Sauk Valley Bank, Sterling Steel Company, Sewer Equipment, Wahl, Sterling Federal Bank, Walmart DC, Frantz, Astec, Etnyre, Menk, Raynor, P&P Industries, Edward Jones (Gleisner, Haas, Lareau, Loos), Donaldson, PC Tech 2U et Hughes Resources.

Pour plus d’informations sur les initiatives du dîner de fabrication ou de la chambre, contactez le SVACC au 815-625-2400 ou à [email protected].