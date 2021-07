Suzzanne Douglas, qui a joué la matriarche et étudiante en droit Jerri Peterson dans la sitcom « The Parent ‘Hood » et est apparue dans plusieurs productions de Broadway, est décédée mardi à son domicile de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Elle avait 64 ans.

Dès les premiers jours de sa carrière, Mme Douglas gravitait autour d’un éventail de rôles. Huit ans après son premier rôle à l’écran, dans le téléfilm « Purlie » de 1981, elle a joué dans « Tap » aux côtés de Gregory Hines, Sammy Davis Jr. et Savion Glover, remportant un NAACP Image Award. Sa carrière a continué de grimper tout au long des années 1990 avec des rôles dans « The Inkwell » et « Jason’s Lyric ».

Elle est devenue un nom familier au milieu des années 1990 après avoir joué le personnage de Jerri Peterson aux côtés de Robert Townsend dans la sitcom WB « The Parent ‘Hood », qui explorait les défis d’élever une famille à New York. L’émission a duré cinq saisons avant de se terminer en 1999.

Certains de ses autres crédits d’acteur incluent « How Stella Got Her Groove Back », « The Parkers », « School of Rock », le biopic Whitney Houston d’Angela Bassett « Whitney » et « Quand ils nous voient », la mini-série primée réalisé par Ava DuVernay sur les adolescents connus sous le nom de Central Park Five. Mme DuVernay s’est souvenue de Mme Douglas mercredi comme « un acteur confiant et attentionné qui a insufflé la vie aux mots et les a fait miroiter ».

À Broadway, Mme Douglas a joué aux côtés de Sting dans « Threepenny Opera » et est apparue dans « The Tap Dance Kid ». En 2000, Mme Douglas est devenue la première femme noire à jouer Vivian Bearing dans la pièce « Wit », lauréate du prix Pulitzer, sur un professeur de poésie luttant contre le cancer de l’ovaire. Une critique du New York Times sur la production, au George Street Playhouse au Nouveau-Brunswick, NJ, a qualifié le portrait de Mme Douglas de « vibrant » et « provocant ».