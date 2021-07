Suzzanne Douglas de ‘The Parent ‘Hood’, ‘Quand ils nous voient’ est décédée à 64 ans

Suzzanne Douglas, l’actrice connue pour ses rôles dans « The Parent’ Hood » et « When They See Us », est décédée. Elle avait 64 ans.

L’agent de Douglas, Jamie Harris, a confirmé la nouvelle dans une déclaration à USA TODAY.

« L’industrie a perdu un artiste vraiment doué et talentueux avec le décès de Suzzanne Douglas », indique le communiqué. « Elle a touché tous ceux qui la connaissaient et était adorable dans tous les sens du terme. Sa famille apprécie votre soutien et demande leur intimité pendant cette période difficile. »

Bien que Harris n’ait pas révélé la cause officielle du décès de Douglas, l’agent a écrit que l’actrice était décédée après « une bataille contre une longue maladie ».

Selon IMDb, Douglass est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision de 1981 à 2020, dont « Bones », « The Good Wife », « Law & Order: Criminal Intent », « School of Rock » de 2003″, « How Stella Got Her » de 1998 Groove Back » et « Whitney » de 2015.

L’un de ses rôles les plus célèbres était Jerri Peterson dans la sitcom « The Parent ‘Hood », qui racontait la vie de la famille Peterson et s’est déroulée de 1995 à 1999. Plus récemment, Douglass a joué dans la mini-série 2019 « Quand ils nous voient » comme Grace Cuffee.

Robert Townsend, qui a joué avec Douglas dans « The Parent ‘Hood », a pleuré sa mort le Twitter Mercredi.

« Je me souviens juste de beaucoup de rires et de beaucoup de larmes », a-t-il écrit. « sa lumière majestueuse nous manquera… »

Ava DuVernay, qui a créé « Quand ils nous voient », s’est souvenue de Douglas sur Twitter comme « une force tranquille et élégante ».

« Une dame », a-t-elle ajouté. « Un joyau de dame. Un acteur confiant et attentionné qui a insufflé la vie dans les mots et les a fait miroiter. Je suis reconnaissant que nos chemins se soient croisés dans cette vie. Qu’elle continue dans la paix et l’amour. »

Selon le site Web de Douglas, l’actrice a également joué à Broadway, avec « The Threepenny Opera », « The Tap Dance Kid » et « It’s a Grand Night for Singing ».

Robert Downey père, cinéaste et père de Robert Downey Jr., décède à l’âge de 85 ans

Le site Web de Douglas note également qu’elle a été « la première afro-américaine » à jouer le rôle du Dr Bearing dans la pièce « Wit » lauréate du prix Pulitzer au George Street Playhouse dans le New Jersey.

Elle a obtenu une maîtrise en musique de la Manhattan School of Music, selon son site Web.

L’icône de Bollywood Dilip Kumar, connu sous le nom de « roi de la tragédie », décède à 98 ans après une maladie prolongée