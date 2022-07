Suzie Bates donne le coup d’envoi à la Nouvelle-Zélande avec une victoire en 13 points contre l’Afrique du Sud

La flamboyante Suzie Bates a battu un demi-siècle d’invincibilité pour aider la Nouvelle-Zélande à lancer sa campagne du groupe B dans l’épreuve féminine T20 des Jeux du Commonwealth, battant l’Afrique du Sud par 13 points à Edgbaston samedi.

Poussée au bâton en premier, Suzie a captivé les spectateurs d’Edgbaston avec un 91 invaincu sur 64 balles, entrecoupé de huit quatre et trois six, à un taux de frappe de 142,19 alors que la Nouvelle-Zélande affichait 167-2 en 20 overs, assez pour leur donner des points cruciaux dans la compétition.

Elle a également partagé une position de 99 pour le guichet d’ouverture avec la capitaine Sophie Devine (48 sur 40), qui est également devenue la première joueuse néo-zélandaise à prendre 100 guichets dans les T20I. En réponse, malgré quelques gros succès du capitaine Sune Luus et de la vice-capitaine Chloe Tryon, l’Afrique du Sud n’a pas pu en chasser 168, terminant à 154-7 en 20 overs.



La fondation de la Nouvelle-Zélande pour la victoire était en grande partie due à ses deux militantes les plus expérimentées, Suzie et Sophie. Bien que le duo n’ait pas été agressif au début, ils ont intelligemment géré toute menace posée par l’attaque de bowling sud-africaine. Mais les Proteas ont sorti Sophie juste avant que la tribune d’ouverture ne franchisse le cap du siècle, Nonkululeko Mlaba éliminant le skipper néo-zélandais pour 48.

Suzie, qui a représenté la Nouvelle-Zélande dans la compétition féminine de basket-ball aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, a poursuivi sa charge et a régulièrement augmenté le taux de points pour porter sa batte tout au long des manches. Elle a obtenu un bon soutien de la polyvalente Amelia Kerr, qui a été épuisée sur la dernière balle des manches pour un 16-ball 20.

Dans la poursuite de 168, l’Afrique du Sud a perdu sa première paire d’Anneke Bosch et de Tazmin Brits dans les quatre premiers overs. Alors qu’Anneke a été licenciée pour trois par Hayley Jensen, Hannah Rowe a envoyé Tazmin faire ses bagages dans le vestiaire.



L’Afrique du Sud n’a tout simplement pas pu se remettre de ces premiers revers, serpentant dans leur poursuite. La batteuse vétéran Mignon du Preez (26 ans) et sa jeune homologue Laura Wolvaardt (28 ans) ont stabilisé le navire, mais n’ont pas pu suivre le rythme requis.

Après la chute du duo, Chloé a tenté de changer la donne en brisant 39 en seulement 17 livraisons, mais a été épuisée au moment le plus inopportun. Sune, qui a réussi 32 balles sur 18, a fait de son mieux pour éviter l’inévitable, mais l’Afrique du Sud a finalement été en deçà de la cible par 13 points.

Scores brefs: La Nouvelle-Zélande 167-2 en 20 overs (Suzie Bates 91 pas sortie, Sophie Devine 48; Nonkululeko Mlaba 1-33) a battu l’Afrique du Sud 154-7 en 20 overs (Chloe Tryon 39, Sune Luus 32; Sophie Devine 3- 37) par 13 points

