Suzette Mayr remporte le prix Scotiabank Giller de 100 000 $ pour « The Sleeping Car Porter »

Suzette Mayr espère que le prix Scotiabank Giller qui se trouvera bientôt sur son étagère pourrait enfin annuler son syndrome d’imposteur persistant.

L’auteur de Calgary a reçu le prix de 100 000 $ pour son roman « The Sleeping Car Porter » lors d’un gala télévisé au Four Seasons Hotel de Toronto lundi soir.

« Je vais juste regarder ce prix et penser : OK, j’ai accompli quelque chose. Je peux le faire. Quelqu’un croit en moi », a-t-elle déclaré dans une interview après la cérémonie.

“The Sleeping Car Porter”, publié par Coach House Books, suit un étrange porteur de train noir lors d’un voyage particulièrement difficile dans l’ouest en 1929. Il reste éveillé toute la nuit pour servir les passagers blancs à bord, alors qu’il est aux prises avec la privation de sommeil. hallucinations induites.

Les jurés de Giller ont félicité Mayr pour avoir rendu une œuvre de fiction historique “vivante et immédiate – et étrangement contemporaine”.

Outre l’effet qu’elle espère que cela aura sur sa confiance, Mayr a déclaré qu’il reste à voir comment cet honneur affectera sa carrière.

“Une partie de la chose à propos de gagner un prix, je suppose, c’est qu’il n’écrit pas le prochain livre”, a-t-elle déclaré.

Mais elle est heureuse que celui-ci reçoive autant d’attention, a-t-elle dit, en particulier parce qu’il met en lumière une partie sous-représentée de l’histoire canadienne.

Elle a dit qu’elle prévoyait depuis longtemps d’écrire sur les porteurs de wagons-lits, les hommes noirs qui s’occupaient des besoins des passagers pendant les voyages en train dans le premier quart du 20e siècle.

Le livre raconte aussi une histoire étrange.

Dans un discours émouvant lundi, Mayr a dédié le livre à ses «frères, sœurs et frères et sœurs LGBTQIA2S +».

“Je te vois, je t’aime et ce livre est pour toi”, a-t-elle déclaré.

“The Sleeping Car Porter” est le sixième roman de Mayr. Son troisième, “Monoceros”, a remporté le prix du livre WO Mitchell et a été sélectionné pour le Giller.

Mayr est un ancien président de la Writers’ Guild of Alberta et enseigne la création littéraire à l’Université de Calgary.

L’affaire fastueuse de lundi soir a été animée par le poète Rupi Kaur et l’actrice-productrice Sarah Gadon et diffusée sur CBC.

Les finalistes de cette année, qui ont chacun reçu 10 000 $, étaient : Kim Fu, nominé pour leur recueil de nouvelles « Lesser Known Monsters of the 21st Century », publié par Coach House Books ; Rawi Hage, nominé pour son recueil de nouvelles « Stray Dogs », publié par Knopf Canada; Tsering Yangzom Lama, nominée pour son roman « We Measure the Earth with Our Bodies », publié par McClelland & Stewart ; et Noor Naga, nominée pour son roman “If an Egyptian Cannot Speak English”, publié par Graywolf Press.

La directrice de Giller, Elana Rabinovitch, a déclaré que cette année marque un retour en forme pour la fête annuelle fondée par son père.

“L’année dernière, c’était très petit. Il y avait encore une sorte de frisson de nervosité dans l’air à cause du COVID », a-t-elle déclaré avant la cérémonie. « Cette année, c’est presque comme avant, mais c’est mieux, parce que tout le monde est tellement excité d’être ici. Les gens sont ravis d’être sortis.

Parmi les grands noms qui se sont présentés figuraient la légende de CanLit Margaret Atwood, le comédien Rick Mercer et le romancier et scénariste américano-canadien John Irving.

“C’est très intéressant de voir les différentes incarnations du Giller”, a déclaré Atwood, double vainqueur et participant de longue date.

« Certaines personnes ont vieilli et sont mortes ; d’autres ont grandi et ont écrit des livres.

Le jury du prix de cette année comprenait les auteurs canadiens Casey Plett, Kaie Kellough, Waubgeshig Rice et les auteurs américains Katie Kitamura et Scott Spencer.

Le Giller remet chaque année 100 000 $ à l’auteur du meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais.

La courte liste de cette année a été sélectionnée parmi 138 livres soumis par des éditeurs de partout au Canada, ont indiqué les organisateurs.

Le Giller a été créé par Jack Rabinovitch en 1994 à la mémoire de sa défunte épouse, la journaliste littéraire Doris Giller.

Le lauréat de l’année dernière était Omar El Akkad pour son roman “What Strange Paradise”.

—Nicole Thompson, La Presse Canadienne

LivresLittérature