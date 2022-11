Suzette Mayr remporte le prix Scotiabank Giller de 100 000 $ pour son roman The Sleeping Car Porter

Suzette Mayr a remporté le prix Scotiabank Giller 2022 pour son roman Le porteur de voitures-lits.

Le prix de 100 000 $ est le plus riche en littérature canadienne.

Mayr est un poète et romancier basé à Calgary. Elle est l’auteur des romans Dr Edith Vane et les lièvres de Crawley Hall, Monocéros, Lune Miel, Les veuves et Bourdonnement veineux. Monocéros a remporté le prix ReLit, le prix du livre WO Mitchell de la ville de Calgary et a fait partie de la longue liste du prix Scotiabank Giller 2011.

Mayr est un ancien président de la Writers’ Guild of Alberta et enseigne la création littéraire à l’Université de Calgary depuis 2003.

Le porteur de voitures-lits, sixième roman de Mayr, raconte l’histoire de Baxter, un Noir en 1929 qui travaille comme porteur de wagon-lits dans un train qui parcourt le pays. Il sourit et essaie d’être invisible pour les passagers, mais ce qu’il veut vraiment, c’est économiser et aller à l’école de médecine dentaire. Lors d’un voyage particulier dans l’ouest, le train est au point mort et Baxter trouve une carte postale coquine de deux homosexuels. La carte postale réveille ses souvenirs et ses désirs et met son travail en danger.

“C’est vraiment important que les Noirs fassent partie du tissu de l’histoire de ce pays. Ça devient un peu fatigant quand on n’en parle qu’en février, parce que c’est le Mois de l’histoire des Noirs. C’est tous les mois. C’est partout.” Mayr a déclaré dans une interview avec CBC Books.

Les autres finalistes de Mayr comprenaient Rawi Hage de Montréal pour collection d’histoires Chiens errantsÉgyptienne canadienne écrivain Noor Naga pour le roman Si un Égyptien ne parle pas anglaisKim Fu basé à Washington pour la collection d’histoires Monstres moins connus du 21e siècle et Tsering Yangzom Lama de Vancouver pour le roman Nous mesurons la Terre avec nos corps.

La liste restreinte de cette année marquait la première fois que les livres finalistes étaient tous écrits par des auteurs canadiens du BIPOC.

Le jury de cinq personnes de 2022 était présidé par l’écrivain canadien Casey Plett et comprenait également les auteurs canadiens Kaie Kellough et Waubgeshig Rice et les écrivains américains Katie Kitamura et Scott Spencer.

Le jury a lu 138 livres soumis, l’a réduit à une liste longue de 14, puis à une liste restreinte de cinq.

Le gala télévisé en personne de cette année à Toronto, co-animé par l’actrice Sarah Gadon et le poète Rupi Kaur, a présenté une performance de créations orales de Kaur.

Mayr a reçu le prix de 100 000 $ des mains d’Elana Rabinovitch, la fille de Jack Rabinovitch, et du vice-président directeur et chef du marketing de la Banque Scotia, John Doig.

Jack Rabinovitch a fondé le prix en l’honneur de sa défunte épouse Doris Giller en 1994. Rabinovitch décédé en 2017 à l’âge de 87 ans .

Parmi les anciens lauréats du Prix Giller figurent Omar El Akkad pour Quel étrange paradisSouvankham Thammavongsa pour Comment prononcer couteau , Esi Edugyan pour Washington Noir et Blues de sang-mêlé , Margaret Atwood pour Alias ​​Grâce Ian Williams pour la reproduction et Alice Munro pour Fuyez .

REGARDER | La diffusion du Prix Banque Scotia Giller 2022