Suze Orman a un avertissement pour ceux qui quittent au milieu d’une grande démission

Pour l’instant, le marché du travail est encore chaud et de nombreux experts en carrière pensent que les demandeurs d’emploi ont le dessus.

L’inflation n’a pas encore ralenti, même si beaucoup l’avaient espéré. Les prix à la consommation ont augmenté de 8,6 % en mai, la plus forte hausse depuis 1981.

Cependant, si vous décidez de quitter votre travail, il est impératif d’avoir un fonds d’urgence de huit à 12 mois, a déclaré Orman, animateur du « Les femmes et l’argent » podcast. Les économies vous protégeront également en cas de ralentissement.

L’objectif d’Orman de huit à 12 mois se situe dans le haut de gamme. De nombreux experts financiers, tels que le planificateur financier certifié Ted Jenkin, PDG d’Oxygen Financial, basé à Atlanta, ont déclaré à CNBC que le nombre idéal était d’au moins trois à six mois d’épargne d’urgence.

Pourtant, de nombreux Américains n’atteignent même pas cet objectif, selon un nouveau Enquête sur les taux d’escompte.

Près d’un sur quatre n’a rien épargné du tout, le niveau le plus bas que le site Web de finances personnelles ait connu au cours de ses 12 années de sondage. Quelque 27 % ont de quoi couvrir six mois ou plus de dépenses. Le reste tombe entre les deux.