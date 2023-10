Suzanne Somers, star de « Three’s Company », est décédée à 76 ans

Suzanne Somers est décédée à 76 ans, selon son publiciste de longue date, R. Couri Hay.

L’actrice de « Three’s Company » est décédée chez elle alors qu’elle était entourée de sa famille aux petites heures de dimanche, la veille de son 77e anniversaire.

« Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient tendrement », a déclaré Hay dans un communiqué au nom de la famille de Somers.

Suzanne Somers avec Jack Ritter dans un épisode de « Three’s Company ». Jim Britt / Disney via le fichier Getty Images

On ne sait pas exactement comment Somers est décédé, mais Hay a déclaré que l’actrice « avait survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans ».

Somers sera enterré lors d’une cérémonie privée cette semaine et un mémorial suivra le mois prochain, selon Hay.

En juillet, Somers a partagé sur Instagram que son cancer du sein était réapparu.

« Comme tout patient atteint d’un cancer, lorsque vous entendez ce redoutable « C’est de retour », vous avez un creux dans l’estomac. Ensuite, j’ai enfilé mon équipement de combat et je pars en guerre », avait-elle déclaré à Entertainment Tonight à l’époque. « C’est un champ de bataille familier pour moi et je suis très coriace. »

Elle a été diagnostiquée pour la première fois en 2000 et souffrait également d’un cancer de la peau. Elle a été critiquée pour son recours à ce qu’elle décrit comme un mode de vie biologique et sans produits chimiques pour lutter contre les cancers.

Somers est apparue dans de nombreuses émissions de télévision dans les années 1970, notamment « The Rockford Files », « Magnum Force » et « The Six Million Dollar Man », mais son rôle le plus célèbre est venu avec « Three’s Company », diffusé sur ABC de 1977 à 1984. Elle a également joué le rôle de la mère dans la sitcom pour enfants de longue date « Step by Step ».