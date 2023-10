Suzanne Somers, star de « Three’s Company », est décédée à 76 ans

Suzanne Somers, l’actrice blonde effervescente connue pour avoir joué Chrissy Snow dans la série télévisée La Compagnie des Trois et qui est devenu entrepreneur et auteur à succès du New York Times, est décédé. Elle avait 76 ans.

Somers souffrait d’un cancer du sein depuis plus de 23 ans et est décédée dimanche matin, a déclaré sa famille dans un communiqué fourni par son publiciste de longue date, R. Couri Hay. Son mari Alan Hamel, son fils Bruce et d’autres membres de sa famille immédiate étaient avec elle à Palm Springs, en Californie.

« Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre », indique le communiqué. « Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient tendrement. »

En juillet, Somers a partagé sur Instagram que son cancer du sein était réapparu.

L’histoire continue sous la publicité

« Comme tout patient atteint d’un cancer, lorsque vous entendez ce redoutable « C’est de retour », vous avez un creux dans l’estomac. Ensuite, j’enfile mon équipement de combat et je pars en guerre », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir à l’époque. « C’est un champ de bataille familier pour moi et je suis très coriace. »

Elle a été diagnostiquée pour la première fois en 2000 et avait déjà lutté contre un cancer de la peau. Somers a été confrontée à des réactions négatives en raison de son recours à ce qu’elle décrit comme un mode de vie biologique et sans produits chimiques pour lutter contre les cancers. Elle s’est prononcée contre l’utilisation de la chimiothérapie, dans des livres et sur des plateformes comme Le spectacle d’Oprah Winfreyqui a suscité les critiques de l’American Cancer Society.

Somers est né en 1946 à San Bruno, en Californie, d’un père jardinier et d’une mère secrétaire médicale. Son enfance, dira-t-elle plus tard, fut tumultueuse. Son père était alcoolique et violent. Elle s’est mariée jeune, à 19 ans, à Bruce Somers, après être tombée enceinte de son fils Bruce. Le couple a divorcé trois ans plus tard et elle a commencé à devenir mannequin pour Le jeu d’anniversaire pour subvenir à ses besoins. C’est à cette époque qu’elle rencontre Hamel, qu’elle épouse en 1977.

Elle a commencé à jouer à la fin des années 1960 et a obtenu son premier rôle dans le film de Steve McQueen. Bullitt. Mais les projecteurs ont vraiment été sous le feu des projecteurs lorsqu’elle a été choisie pour incarner la blonde au volant de la Thunderbird blanche dans le film de George Lucas en 1973. Graffitis américains. Sa seule réplique consistait à prononcer les mots «Je t’aime» au personnage de Richard Dreyfuss.

Lors de son audition, Lucas lui a simplement demandé si elle pouvait conduire. Elle a déclaré plus tard que ce moment « avait changé sa vie pour toujours ».

L’histoire continue sous la publicité

Somers mettra plus tard en scène un spectacle solo à Broadway intitulé La blonde dans l’oiseau-tonnerresur sa vie, qui a suscité des critiques largement cinglantes.

Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision dans les années 1970, notamment Les dossiers Rockford, Force Magnum et L’homme qui valait six millionsmais son rôle le plus célèbre est venu avec La Compagnie des Troisdiffusé sur ABC de 1977 à 1984 – bien que sa participation ait pris fin en 1981.

Sur La Compagnie des Troiselle était la blonde écervelée face à John Ritter et Joyce DeWitt dans la comédie sur les colocataires.

«La créer était en fait intellectuelle», a-t-elle déclaré à CBS News en 2020. «Comment puis-je la rendre sympathique et aimable… les blondes stupides sont ennuyeuses. Je lui ai donné un code moral. J’imaginais que c’était l’enfance que j’aurais aimé avoir.

En 1980, après quatre saisons, elle a déclaré avoir demandé une augmentation de 30 000 $ par épisode à 150 000 $ par épisode, ce qu’elle a décrit comme comparable à ce que Ritter recevait. Hamel, un ancien producteur de télévision, avait encouragé cette demande.

À la mode maintenant Les spectateurs horrifiés alors qu’un homme saute dans la piscine du mémorial du 11 septembre à New York

Un cinquième Canadien confirmé mort dans une attaque du Hamas s’est jeté sur une grenade

« La réponse de la série a été : ‘Pour qui pensez-vous que vous êtes ?' », a déclaré Somers à People en 2020. « Ils ont dit : ‘John Ritter est la star.' »

Elle a été rapidement éliminée et bientôt licenciée ; Son personnage a été remplacé par deux colocataires différents pour les années restantes de diffusion de l’émission. Cela a également conduit à une rupture avec ses co-stars ; Ils ne parlèrent pas pendant de nombreuses années. Somers s’est réconcilié avec Ritter avant sa mort, puis avec DeWitt dans son émission-débat en ligne.

L’histoire continue sous la publicité

Mais Somers a profité de cette pause pour explorer de nouvelles voies, notamment en se produisant à Las Vegas, en organisant un talk-show et en devenant entrepreneur. Dans les années 1990, elle devient également porte-parole du « ThighMaster ».

Cette décennie a également vu son retour à la télévision en réseau dans les années 1990, notamment sur Pas à pas, diffusé sur la programmation TGIF d’ABC destinée aux jeunes. La chaîne a également diffusé un biopic de sa vie, mettant en vedette elle, intitulé Garder des secrets.

Somers était également un auteur prolifique, écrivant des livres sur le vieillissement, la ménopause, la beauté, le bien-être, le sexe et le cancer.

Elle était de bonne humeur et entourée de sa famille avant sa mort, donnant même une interview au magazine People à propos de ses projets d’anniversaire pour être avec ses « plus proches et plus chers ».

L’histoire continue sous la publicité

Hamel, dans l’histoire de People, a déclaré qu’elle revenait tout juste du Midwest où elle avait suivi six semaines de thérapie physique intensive.

« Même après cinq décennies passées ensemble, je suis toujours émerveillé par la détermination et l’engagement incroyables de Suzanne », a déclaré Hamel.

Elle a déclaré au magazine qu’elle avait demandé « de grandes quantités de gâteau ».

«J’adore vraiment les gâteaux», dit-elle.