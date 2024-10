Suzanne Somers se souvient de son mari et de son fils un an après sa mort

Pour Alan Hamel, l’amour ne meurt jamais.

Cela fait un an que le producteur a perdu sa femme, la star de « Three’s Company », Suzanne Somers. L’actrice est décédée le 15 octobre 2023, juste un jour avant son 77e anniversaire. Elle souffrait d’un cancer du sein depuis plus de 23 ans.

Hamel a déclaré à Fox News Digital qu’il était reconnaissant d’avoir vécu un amour extraordinaire avec Somers.

« Quelles sont les chances qu’un homme d’une grande ville de Toronto rencontre une fille d’une petite ville d’une ville ouvrière du nord de la Californie, qu’il tombe instantanément amoureux et qu’il passe 55 ans ensemble, dont 42 ans sans être séparés ne serait-ce qu’une heure ? » a déclaré l’homme de 88 ans.

« Suzanne a appelé sa belle maman ce jour-là [we met] et j’ai dit : « Je viens de rencontrer l’homme que je vais épouser » », a-t-il partagé. « Nous savions tous les deux que c’était réel, pas un moment de flirt. »

Et lorsqu’il s’agissait de réunir leurs familles, Hamel a déclaré qu’ils étaient prêts à relever le défi.

« Ceux d’entre vous qui ont accompli cela savent à quel point cette mission est difficile », a-t-il déclaré. « Mais Suzanne a déclaré qu’elle rassemblerait nos deux familles et créerait une magnifique famille – ce qu’elle a fait. Et six magnifiques petits-enfants ont glacé le gâteau. »

Hamel a admis qu’ils ont connu beaucoup de hauts et de bas, mais qu’ils ont toujours été déterminés à surmonter toutes les difficultés qui se présentaient à eux.

« Suzanne était incroyablement sage et douée pour la rue », a expliqué Hamel. « Les premières années, nous nous sommes battus comme des chiens enragés, mais nous sommes toujours revenus à notre amour passionné l’un pour l’autre. »

« Après une de nos disputes, Suzanne m’a dit : ‘Peu importe à quel point les choses tournent mal, ne rompons jamais.’ Et nous ne l’avons jamais fait », a déclaré Hamel. « Nous nous endormions toujours tous les soirs en nous tenant la main, et le matin, je me réveillais toujours quelques minutes avant Suzanne et je restais allongé là, à regarder son beau visage. »

Au fil des années, ils sont devenus plus en phase les uns avec les autres, a expliqué Hamel.

« Nous étions tellement en résonance que nous sortions de nos placards en portant exactement les mêmes couleurs et nous craquions », se souvient-il. « Nous communiquions en silence. Nous parcourions 3 000 milles en voiture et il y avait des heures où nous ne parlions pas, mais nous savions que nous avions les mêmes pensées. »

Avec le recul, Hamel a déclaré que le secret de leur mariage de plusieurs décennies était étonnamment simple. Le couple s’est dit « oui » en 1977 et est resté ensemble jusqu’à sa mort.

« L’autre sagesse de Suzanne était que nous devrions nous abandonner les uns aux autres », a-t-il révélé. « Je ferais ce qu’elle voulait faire, et elle ferait ce que je voulais faire. [Her son] Bruce a dit que nous avions une relation codépendante qui fonctionnait réellement. »

« Les premières années, nous nous sommes battus comme des chiens enragés, mais nous sommes toujours revenus à notre amour passionné l’un pour l’autre. » -Alan Hamel

« Nous avons adoré sortir ensemble », s’est exclamé Hamel. « Suzanne aurait un look incroyable en portant une de ses mini-robes étincelantes – elle avait des jambes d’enfer – du maquillage de nuit et des Manolos de la bonne couleur. Nous allions dans l’un de nos restaurants français intimes préférés, commandions une bouteille de bon vin et passer la soirée à nous regarder et à dire en silence à quel point l’amour que nous avons est grand, ou je la taquinerais à propos de certaines de ses particularités et je les mettrais en scène.

Le fils de Somers a également déclaré à Fox News Digital que l’icône de la télévision n’était pas seulement une épouse aimante mais aussi une mère aimante. Ils se sont appuyés l’un sur l’autre alors qu’elle est devenue célèbre sous le nom de Chrissy Snow.

« Ma mère et moi n’avions que 19 ans de différence, donc nous avons grandi ensemble », a expliqué Bruce. « Nos voyages se reflétaient souvent. J’avais 11 ans lorsqu’elle a lancé « Three’s Company » et est devenue une célébrité. Nous avons dû agir calmement en public, mais en privé, nous avons partagé notre admiration et notre gratitude pour les choses incroyables que nous vivions. Merci Mon Dieu, je l’ai eu, parce qu’elle m’a toujours inculqué que la célébrité était un aspect de nos vies, mais qu’elle ne définissait pas qui nous étions en tant qu’individus ou en tant que famille. »

Bruce a partagé que Somers avait montré des signes qu’elle était toujours à ses côtés.

« Elle me manque terriblement, mais elle se présente à sa manière », a déclaré Bruce. « Je lui parle tout le temps. Récemment, j’ai fait une randonnée méditative dans les Alpes. Ma mère me disait toujours : ‘Si tu veux voir le visage de Dieu, va dans la nature.’ Dans les hautes Alpes, il n’y a qu’une mauvaise herbe ici et un arbuste là. Cependant, pendant que je lui parlais lors de ma randonnée, j’arrivais à un coin de rue et là, toute seule, il y avait une seule marguerite qui disait : « Bonjour ! J’ai vu le visage lumineux et heureux de ma mère dans chacune de ces marguerites. »

« Les marguerites sont rares à cette altitude », réfléchit-il. « J’en suis arrivé au point où je rigolais à chaque fois que cela arrivait. Je sais qu’elle est toujours avec moi. »

Somers laisse dans le deuil Hamel, Bruce, deux beaux-enfants et six petits-enfants.