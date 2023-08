Suzanne Somers révèle que le cancer du sein est revenu: « C’est un champ de bataille familier »

Suzanne Somers a lutté contre le cancer du sein pour la deuxième fois, peut le confirmer Fox News Digital.

Somers a déjà reçu deux diagnostics de cancer : un cancer de la peau dans la trentaine et un cancer du sein dans la cinquantaine.

Aujourd’hui, la star de la télévision de 76 ans a déclaré à Fox News Digital : « Je vis avec le cancer depuis des décennies maintenant, en utilisant le meilleur de la médecine alternative et conventionnelle pour le tenir à distance. Chaque fois que ce petit f—– apparaît, je continue à le battre. En tant que l’un des millions de patients atteints de cancer, nous faisons de notre mieux pour ne pas laisser cette maladie insidieuse nous contrôler. Je trouve le bonheur chaque jour. Mon mari a été à mes côtés à chaque étape du chemin , et ma famille m’a beaucoup soutenu. Merci pour l’effusion d’amour et de bons vœux. »

« C’est une récidive de mon cancer du sein », a-t-elle ajouté. « Comme n’importe quel patient atteint d’un cancer, quand vous avez ce redoutable « C’est de retour », vous avez un trou dans l’estomac. Ensuite, je mets mon équipement de combat et je pars en guerre. C’est un champ de bataille familier pour moi, et je suis très dur . »

‘THREE’S COMPANY’ STAR SUZANNE SOMERS SUR LA FAÇON DONT ELLE RESTE EN BONNE SANTÉ À 75 ANS: ‘VOUS DEVEZ ÊTRE VIGILANT’

Somers a mis le travail en veilleuse après avoir de nouveau lutté contre le cancer, selon son mari.

« Suzanne a vécu avec le cancer toute sa vie », a déclaré Alan Hamel à Page Six. « Dans la vingtaine, elle avait également traité deux hyperplasies… qui sont la salle d’attente du cancer. »

« Elle a de nouveau traité son cancer », a-t-il ajouté. « Le 6 juin, elle a obtenu un feu vert, mais le cancer est délicat, et nous allons désormais surveiller de près tout ce qui va suivre. »

Selon son mari, qui produit l’émission Facebook Live de Somers, son style de vie l’a maintenue en vie toutes ces années.

« Tous ses médecins ont dit que si elle ne menait pas une vie organique sans produits chimiques soutenue par des hormones bio-identiques, elle ne serait pas avec nous », a-t-il déclaré au point de vente.

La star de « Three’s Company » a déjà parlé à Fox News Digital du vieillissement et de son appréciation pour son mode de vie sain.

« Vieillir concerne des pièces usées », a expliqué l’actrice. « Mais l’avantage de vivre à cette époque est que vous pouvez remplacer ce que vous avez perdu dans le processus de vieillissement. Nous perdons des hormones, des nutriments et des minéraux – vous pouvez tester toutes ces choses. Vous pouvez obtenir un test sanguin et un test d’urine par l’intermédiaire de votre médecin et voyez exactement où se situent vos niveaux. »

« Et je dis toujours aux femmes qu’il n’est jamais trop tard. … Je teste mes nutriments tout le temps pour m’assurer que je suis exactement là où je dois être. »

« Je ne mange que des aliments biologiques », a expliqué Somers. Certains des articles qu’elle garde dans sa cuisine comprennent des fruits et légumes frais entiers, ainsi que du poulet biologique, du bœuf nourri à l’herbe et des côtelettes d’agneau.

« C’est vraiment difficile pour moi de manger des aliments qui ne sont pas biologiques parce que j’ai eu un cancer », a-t-elle noté. « Donc, tout ce que j’utilise doit être sans produits toxiques, y compris mes soins capillaires, mes soins de la peau, mon maquillage et mes produits d’entretien ménager – il n’y a pas un seul produit chimique dans ma maison. »

Le régime strict de Somers a tenu son cancer « à distance », avait-elle déclaré à l’époque. « Mais je dois être vigilant. Je pense toujours à faire des choix qui me garderont fort et propre à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. Quand je vais me coucher le soir, je veux savoir que j’ai fait de bons choix pendant la journée pour ma santé. Cela me fait du bien.

