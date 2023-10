Suzanne Somers, icône du fitness et star de « Three’s Company », décède à 76 ans des suites d’un cancer

Suzanne Somers, qui a joué dans « Three’s Company », et est devenue plus tard une défenseure d’un mode de vie sain, est décédée après une longue bataille contre le cancer.

L’actrice est décédée tôt dimanche matin à son domicile, juste un jour avant son 77e anniversaire, a confirmé son publiciste R. Couri Hay à CBS News.

« Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate », a déclaré Hay à CBS News dans un communiqué, ajoutant que sa famille s’était réunie pour célébrer son prochain anniversaire.

« Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’ont beaucoup aimée. »

Suzanne Somers prend la parole lors d’une conférence de presse annonçant sa résidence, « Suzanne Sizzles », au Westgate Las Vegas Resort & Casino le 25 mars 2015. David Becker/Getty Images



Elle sera enterrée cette semaine lors d’une cérémonie privée et une cérémonie commémorative aura lieu le mois prochain, a déclaré Hay.

Somers était surtout célèbre pour son rôle de Chrissy Snow dans la sitcom bien-aimée des années 1970 « Three’s Company ».

« Les gens voulaient juste protéger Chrissy Snow », a-t-elle déclaré. a déclaré à CBS News dans une interview de 2020. « La créer était en fait intellectuelle. Comment la rendre sympathique et aimable ? Les blondes idiotes sont ennuyeuses. Je lui ai donné un code moral. J’imaginais que c’était l’enfance que j’aurais aimé avoir. »

Elle a été renvoyée de la série lorsqu’elle a demandé un salaire égal à celui de la défunte star John Ritter.

Les acteurs de la sitcom « Three’s Company » des années 1970 posent ensemble sur cette photo non datée ; de gauche à droite : Joyce DeWitt, John Ritter et Suzanne Somers. PA



« J’ai été virée de « Three’s Company » pour avoir eu l’audace de demander à être payée à la hauteur de celle des hommes », a-t-elle déclaré en 2020. « Ils gagnaient 10 à 15 fois plus, et John [Ritter] gagnait beaucoup plus que moi. Ils avaient désigné John comme l’étoile, et lorsque mon étoile s’est levée et a commencé à rivaliser avec l’étoile de John, cela les a mis en colère contre moi. Cela les rendait fous quand j’étais sur toutes les couvertures de magazines et que John ne l’était pas. Nous étions tous en couverture de Newsweek. Ce fut un fiasco ce jour-là. Les producteurs n’ont dit à aucun d’entre nous que Newsweek voulait présenter uniquement Chrissy, et personne ne me l’a dit non plus. »

Plus tard dans sa vie, elle est devenue un gourou de la santé qui a gagné des millions en vendant le Thighmaster et des livres de régime.

Mais sa vie a d’abord été marquée par la maladie. faire face au mélanomeun type de cancer de la peau, dans la trentaine, puis diagnostiqué avec un cancer du sein dans la cinquantaine.

Elle a détaillé ses premiers combats contre le cancer dans cette interview de 2020.

« Même lorsque j’étais Chrissy dans Three’s Company, j’ai eu un cancer à trois reprises », a déclaré Somers. « On appelle cela une hyperplasie sévère de l’utérus. Je n’en ai pas fait toute une histoire. Dans la trentaine, j’ai eu un mélanome malin dans le dos. »

En août, Somers a révélé qu’elle lutter contre une récidive du cancer du sein dans un message posté à Instagram.

« Depuis que je m’absente du travail, beaucoup d’entre vous ont demandé plus de détails sur ma santé », a écrit Somers, en légende d’une photo la montrant avec son mari Alan Hamel.

« Comme vous le savez, j’ai eu un cancer du sein il y a vingt ans, et de temps en temps, il réapparaît, et je continue de le combattre », poursuit son message. « J’ai utilisé les meilleurs traitements alternatifs et conventionnels pour le combattre. »