Suzanne Somers de « Three’s Company » est décédée à 76 ans : NPR

basculer la légende Jamie McCarthy/Getty Images

Jamie McCarthy/Getty Images

Suzanne Somers, surtout connue pour son rôle dans les sitcoms télévisés La Compagnie des Trois et Pas à pasest décédé à 76 ans.

L’acteur est décédé tôt dimanche, à la veille de son 77e anniversaire, après avoir vécu avec un cancer du sein pendant plus de deux décennies, selon le publiciste de Somers, R. Couri Hay.

« Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate », a déclaré Hay dans un communiqué. « Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et souhaitent remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient tendrement. »

Somers a tiré parti de sa célébrité pour lancer une carrière commerciale réussie centrée sur le bien-être. Elle est devenue la porte-parole du ThighMaster, un produit tonifiant pour les jambes. Elle est l’auteur de 27 livres, en grande partie sur le thème de la santé naturelle, selon le site Web de son publiciste.

Son cancer du sein lui a été diagnostiqué pour la première fois en 2000. Son approche de la santé a suscité la controverse à l’époque, lorsqu’elle a décidé de renoncer à la chimiothérapie et d’adopter des remèdes alternatifs.

En juillet, elle a annoncé qu’elle était confrontée en privé au cancer depuis son diagnostic initial.

« Comme vous le savez, j’ai eu un cancer du sein il y a vingt ans, et de temps en temps, il réapparaît, et je continue de le combattre », a déclaré Somers dans un communiqué. Publication Instagram. « J’ai utilisé les meilleurs traitements alternatifs et conventionnels pour le combattre. Ce n’est pas un territoire nouveau pour moi. Je sais comment enfiler mon équipement de combat et je suis un combattant. »

Somers a d’abord attiré l’attention pour son rôle au volant d’une Thunderbird blanche dans le film de George Lucas. Graffitis américains en 1973. Ses seuls mots étaient de prononcer les mots « Je t’aime » au personnage de Richard Dreyfuss, L’Associated Press a rapporté. Elle a déclaré plus tard que ce rôle « avait changé sa vie pour toujours », a rapporté l’AP.

Elle a gagné de nombreux crédits à la télévision et au cinéma dans les années 1970, mais est devenue surtout connue comme l’une des stars de La Compagnie des Trois de 1977 à 1981, environ deux femmes et un homme vivant en colocataire. Elle a joué la « blonde idiote » stéréotypée, Chrissy Snow.

« La créer était en fait intellectuelle. Comment la rendre sympathique et aimable… Les blondes stupides sont ennuyeuses. Je lui ai donné un code moral. J’imaginais que c’était l’enfance que j’aurais aimé avoir. » elle a dit à CBS en 2020.

Elle a déclaré à la chaîne qu’elle avait été renvoyée de la série « pour avoir eu l’audace de demander à être payées à la hauteur des hommes. Elles gagnaient 10 à 15 fois plus et [co-star] John [Ritter] je gagnais bien plus que moi. »

Son rôle le plus ancien était celui de mère dans une famille recomposée sur Pas à pas. La série a duré de 1991 à 1998.

Un enterrement familial privé aura lieu cette semaine, avec un mémorial qui suivra le mois prochain, a déclaré son publiciste Hay.

James Doubek a contribué au reportage.