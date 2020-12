La star de Hear’Say, Suzanne Shaw, a partagé les résultats de son incroyable transformation corporelle après avoir abandonné l’alcool et adopté un régime végétalien pour se mettre en forme.

La star de 39 ans, en tête du classement, a passé 2020 dans un voyage de santé personnel alors qu’elle jurait de changer de corps après être devenue «la plus grande que je connaisse sans être enceinte».

Changer ce qu’elle mange et s’interdire l’alcool a conduit Suzanne à tomber à la taille huit après avoir passé les 12 derniers mois à se consacrer à un mode de vie plus sain.

L'ancienne chanteuse – qui était membre du groupe pop Hear'Say qui est devenu célèbre en 2001 après avoir remporté des Popstars aux côtés de Danny Foster, Myleene Klass, Kym Marsh et Noel Sullivan – a tout révélé sur son succès de transformation.







Partageant des photos avant et après sur Intagram, Suzanne a expliqué ses raisons de vouloir perdre du poids, et comment elle l’a fait.

Elle a écrit: «Au début de 2020, je voulais changer mon style de vie mais pas comme je l’avais fait dans le passé …

«Commencer un nouveau régime pour qu’il dure huit semaines maximum, puis tomber du wagon de santé et ensuite essayer un nouveau type de régime ou de régime de remise en forme et quelques mois plus tard, échouer à nouveau et passer au jeu du blâme!







«Je voulais VRAIMENT le changer et ne pas me laisser tomber pour la 20e année consécutive!

« Cette fois, je devais tout regarder différemment, me regarder longuement dans le miroir et si je veux être complètement honnête, quand je l’ai fait, j’ai éclaté en sanglots en réalisant que j’étais devenu désespérément malheureux derrière le sourire que j’utiliserais pour couvrir la douleur.

«Je n’ai jamais été en surpoids massif, mais j’avais accumulé les kilos et atteint le plus gros que j’avais été sans être enceinte, et tout était question de manger et de boire (de l’alcool) mes émotions.

«Je me suis retrouvé coincé dans mon passé, en colère contre le monde et dans une grande peur de mon avenir – j’étais complètement méconnaissable pour moi-même.







«Si je devais le faire cette fois, je devais le faire pour des raisons très différentes et cette raison n’allait pas être de mettre une robe de taille 8, ce devait être à nouveau HEUREUX.

«Alors j’ai formé un plan! TOUT ce que j’ai changé et fait était pour ma santé mentale …

«COURIR, ALLER SANS ALCOOL, RÉGIME À BASE DE PLANTES, ESPRIT ET MÉDITATION.

« Les quatre éléments principaux de mon heureux plan! Et pour la première fois de ma vie, je m’y suis tenu! J’ai complètement transformé ma vie et je suis à nouveau HEUREUSE !!!

« Oh et je suis de retour dans une taille 8!

«Je continuerai de partager mon parcours en 2021, mais je proposerai également à nouveau« The Shaw Happy Plan »à ceux d’entre vous qui souhaitent apporter des changements de style de vie positifs.»

Après avoir rencontré un mur d’approbation des fans et des adeptes, Suzanne a partagé une vidéo déclarant que ce sont ses abonnés qui l’aident finalement à se pousser vers le succès.

Elle a jailli: «Merci beaucoup pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus.

«Quand j’ai décidé de parler de ma santé mentale et d’en parler honnêtement, je n’aurais pas pu continuer à partager mon parcours sans les commentaires et le soutien incroyables que vous m’avez montré. Alors merci beaucoup.