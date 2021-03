Suzanne Shaw a parlé des «jours sombres» de sa lutte contre la dépression et l’anxiété au cours des 20 dernières années.

L’ancienne actrice et chanteuse d’Emerdale, âgée de 39 ans, avec Hear’Say, a expliqué comment elle avait «lutté» avec certains points faibles au cours des deux dernières décennies.

Suzanne, qui a joué Eve Jenson dans le feuilleton ITV, a déclaré au magazine Runner’s World qu’elle avait renoncé à l’alcool pendant un an et s’était depuis débarrassée du sentiment de «dégoût de soi» qu’elle avait auparavant.

Parlant de sa bataille pour la santé mentale, Suzanne a déclaré: «Je souffre de dépression et d’anxiété depuis plus de 18 ans.

« Mais ce n’est que récemment que je me suis senti prêt à m’ouvrir à ce sujet car je voulais que les choses changent. »









L’actrice a poursuivi: « Pendant des années, j’espérais que mes problèmes de santé mentale disparaîtraient, mais cela ne s’est jamais produit; au lieu de cela, j’avais des jours plus sombres. »

Elle a dit qu’elle avait abandonné l’alcool pendant un an après avoir développé une relation «malsaine» avec lui.

Suzanne a ajouté: «En plus de manger des ordures et de me cacher quand j’étais anxieuse, je me tournais vers la boisson comme solution miracle.

«Je suis devenu un ambassadeur pour One Year No Beer, où il y a une communauté de soutien pendant que vous êtes sur son programme.

« Non seulement je n’ai plus la gueule de bois maintenant, mais je n’ai pas non plus la haine de soi que j’avais avant. »







(Image: Roo Lewis / Runner’s World UK)



Suzanne a déjà critiqué Dancing on Ice pour avoir pris le temps précieux du NHS.

Elle est apparue dans l’émission en 2008 et s’est classée troisième avant d’apparaître dans la série All Stars en 2014.

Écrivant pour le magazine Closer, Suzanne a révélé que si elle a tant d’amour pour la série et reconnaît le plaisir qu’elle procure au public dans une période difficile, elle a des doutes.





(Image: Roo Lewis / Runner’s World UK)



Faisant référence aux blessures qui ont été subies lors de l’émission, y compris l’épaule disloquée de Denise Van Outen, Suzanne a écrit: «Danser sur glace peut être dangereux, et cela m’a fait réfléchir à la question de savoir si l’émission devrait être diffusée en ce moment.

« Notre NHS lutte déjà sous la pression de la pandémie de coronavirus, est-ce que cela aide si les gens se rendent à l’hôpital en raison de blessures causées par une émission de divertissement? »

Elle a ajouté: « Je peux comprendre la réaction du public que DOI a surmontée. »

* Lisez l’interview complète de Suzanne Shaw dans le numéro d’avril de Runner’s World UK, en vente maintenant.

