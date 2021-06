SUV développé avec le système de batterie GM

Honda a annoncé lundi qu’il introduirait un SUV électrique appelé le Prologue, marquant la première tentative du constructeur automobile de vendre un véhicule électrique en grand volume alors qu’il s’éloigne des voitures à essence.

Le lancement fait partie du plan récemment annoncé par Honda de passer à tous les véhicules à zéro émission en Amérique du Nord d’ici 2040, y compris les voitures électriques à batterie et les véhicules à hydrogène.

« Notre objectif zéro émission a commencé », a déclaré Dave Gardner, vice-président exécutif d’American Honda, lors d’une conférence téléphonique.

Lorsque le Prologue arrivera en 2024, la société s’attend à ce que les ventes américaines du nouveau véhicule atteignent les niveaux de deux de ses SUV les plus populaires, le Passport et le Pilot.

Gardner a déclaré que le Prologue 2024 est développé en partenariat avec General Motors, dont le système de batterie sera utilisé sur le véhicule. Les deux constructeurs automobiles ont collaboré étroitement sur plusieurs projets.

Le constructeur automobile a refusé de révéler des détails sur le prix, les spécifications techniques ou l’apparence du véhicule.

L’abandon par Honda des voitures et des camions à essence fait partie d’un changement plus important dans l’industrie. Après des années d’adoption lente, les véhicules électriques sont sur le point de connaître une forte augmentation des ventes, de nouveaux produits et des investissements qui pourraient éventuellement faire du moteur à essence une chose du passé. Récemment, d’autres constructeurs automobiles établis comme GM, Volvo et Jaguar ont annoncé des engagements à éliminer progressivement les véhicules à essence. Et la gamme de Tesla a toujours été entièrement électrique.

De plus, l’arrivée de l’administration Biden et d’un Sénat contrôlé par les démocrates donne aux partisans de la voiture électrique l’espoir d’une nouvelle série d’incitations fiscales pour encourager l’achat de voitures électriques.

Honda a annoncé lundi qu’il lancera un VUS électrique pour sa gamme Acura de luxe en 2024. Ce véhicule sera également basé sur la plate-forme de batterie de GM, mais dans les années à venir, Honda prévoit de produire des VÉ basés sur son propre système.

Ce ne sera pas la première fois que Honda vendra des véhicules électriques aux États-Unis. Le constructeur automobile a vendu une version électrique de sa berline Clarity, mais a récemment décidé d’abandonner ce modèle, qui n’a jamais été destiné à être vendu en grande quantité.

GM a déclaré que les véhicules fabriqués grâce à son partenariat avec Honda seront assemblés en Amérique du Nord.

